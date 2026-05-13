توقیف بیش از ۶۰۰ دستگاه خودرو متخلف طی سال جدید در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صدفی امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح آرامش و امنیت در شهر و برخورد با تخلفات حادثهساز جهت کنترل و پیشگیری از وقوع تصادفات، پلیس راهور استان قم اقدام به اجرای طرحهای شبانه و برخورد با تخلفاتی از قبیل تخلفات حادثهساز و مخاطرهآمیز، دور دورهای شبانه، ایجاد آلودگی صوتی، تخلفات مربوط به پلاک و گواهینامه و تخلفاتی که امنیت و آرامش سایر رانندگان و معابر شهری را به خطر بیندازد نموده و از ابتدای سال جاری تا کنون بیش ۶۰۰ دستگاه خودروی متخلف را توقیف و رانندگان خاطی به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.
وی گفت: تخلفاتی که امنیت و جان شهروندان را تهدید میکند خطقرمز پلیس بوده و پلیس راهور استان با هماهنگی دستگاه محترم قضایی بهشدت و بدون اغماض با اینگونه تخلفات برخورد خواهد نمود.
