۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

توقیف بیش از ۶۰۰ دستگاه خودرو متخلف طی سال جدید در قم

قم- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از توقیف بیش از ۶۰۰ دستگاه خودرو متخلف در طرح های شبانه از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صدفی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح آرامش و امنیت در شهر و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز جهت کنترل و پیشگیری از وقوع تصادفات، پلیس راهور استان قم اقدام به اجرای طرح‌های شبانه و برخورد با تخلفاتی از قبیل تخلفات حادثه‌ساز و مخاطره‌آمیز، دور دورهای شبانه، ایجاد آلودگی صوتی، تخلفات مربوط به پلاک و گواهینامه و تخلفاتی که امنیت و آرامش سایر رانندگان و معابر شهری را به خطر بیندازد نموده و از ابتدای سال جاری تا کنون بیش ۶۰۰ دستگاه خودروی متخلف را توقیف و رانندگان خاطی به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

وی گفت: تخلفاتی که امنیت و جان شهروندان را تهدید می‌کند خط‌قرمز پلیس بوده و پلیس راهور استان با هماهنگی دستگاه محترم قضایی به‌شدت و بدون اغماض با این‌گونه تخلفات برخورد خواهد نمود.

