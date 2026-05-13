افتتاح سالن ورزشی تخصصی تنیس روی میز در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح سالن تخصصی تنیس روی میز شهرستان بناب با حضور مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام والمسلمین محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، حبیب مقصودی مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، محمد حسین قلعه ای فرماندار بناب، مهدی لاهیجانی معاون توسعه و پشتیبانی منابع، جبرائیل منصور قربانی معاون امور ورزشی و محمد عطاپور رئیس دفتر فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، اسماعیل چمنی رئیس هیات تنیس روی میز استان و مجید یزدانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب و ورزشکاران و مردم ورزش دوست شهرستان بناب عصر چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه در سالن ورزشی شهید علوی بناب برگزار شد.

در حاشیه این مراسم از خانواده خلبان امیرحسین سلطانی شهید جنگ رمضان و همچنین چهار خیر ورزشی شهرستان بناب به ترتیب بایرام دشتبان، فرامرز جسورپور، احمد آذر و محسن قصاب ماهر با اهدا تندیس تجلیل بعمل آمد.

گفتنی است، شهرستان بناب از ۲۳ لغایت ۲۵ اردیبهشت ماه میزبان مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی نوجوانان کشور می باشد.