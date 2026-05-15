قهرمانی آریا خدایاری در انتخابی تیم ملی نوجوانان تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز نوجوانان پسر کشور پس از سه روز مسابقه فشرده در سالن تازه‌تأسیس شهرستان بناب برگزار شد و با معرفی برترین‌های این دوره خاتمه یافت.

در پایان این مسابقات، آریا خدایاری از استان تهران با کسب ۱۳ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. یاسین شعاری از مازندران با ۱۲ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و امیرعلی یحیایی از فارس نیز با ۱۲ امتیاز و به دلیل شکست در بازی رو در رو مقابل شعاری، مقام سوم را کسب کرد.

بر اساس اعلام کادر فنی، دو نفر برتر این رقابت‌ها به همراه فراز شکیبا ترکیب تیم ملی نوجوانان را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ تشکیل خواهند داد.

در این مسابقات مهران احدی، سرمربی تیم ملی نوجوانان پسر، با حضور در سالن رقابت‌ها عملکرد بازیکنان را از نزدیک ارزیابی کرد و بهزاد مرندی نیز به‌عنوان سرداور، مسئولیت برگزاری مسابقات را بر عهده داشت.