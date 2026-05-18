۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

فرماندار بناب: خانواده، محور توسعه جامعه است

بناب- فرماندار شهرستان بناب با اشاره به اینکه خانواده، محور توسعه جامعه است، بر ضرورت همکاری تمام دستگاه‌ها برای تحقق جوانی جمعیت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان بناب صبح دوشنبه با حضور لیلا بنام مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی، محمدحسین قلعه‌ای فرماندار بناب و جمعی از مسئولین ادارات این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

محمدحسین قلعه‌ای در این جلسه، با اشاره به جایگاه خانواده به عنوان اساسی‌ترین رکن جامعه اظهار داشت: خانواده در بهبود شاخص‌های توسعه، ارتقای سلامت روانی و انتقال صحیح فرهنگ به نسل آینده نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به اهمیت ازدواج و پرورش کودکانی متعهد برای جامعه افزود: تخصیص به‌موقع تسهیلات بانکی توسط نمایندگان حاضر در جلسه، یک گام عملی برای تقویت بنیان خانواده و تحقق اهداف جوانی جمعیت محسوب می‌شود.

فرماندار بناب در ادامه بر پیگیری مصوبات و نظارت بر عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مرتبط با فرزندآوری و ازدواج تأکید کرد.

