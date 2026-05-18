فرماندار بناب: خانواده، محور توسعه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان بناب صبح دوشنبه با حضور لیلا بنام مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی، محمدحسین قلعهای فرماندار بناب و جمعی از مسئولین ادارات این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
محمدحسین قلعهای در این جلسه، با اشاره به جایگاه خانواده به عنوان اساسیترین رکن جامعه اظهار داشت: خانواده در بهبود شاخصهای توسعه، ارتقای سلامت روانی و انتقال صحیح فرهنگ به نسل آینده نقش اساسی دارد.
وی با اشاره به اهمیت ازدواج و پرورش کودکانی متعهد برای جامعه افزود: تخصیص بهموقع تسهیلات بانکی توسط نمایندگان حاضر در جلسه، یک گام عملی برای تقویت بنیان خانواده و تحقق اهداف جوانی جمعیت محسوب میشود.
فرماندار بناب در ادامه بر پیگیری مصوبات و نظارت بر عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مرتبط با فرزندآوری و ازدواج تأکید کرد.
