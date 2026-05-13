۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

افزایش شهدای لبنان به ۲۸۹۶ نفر پس از نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس سال جاری به ۲۸۹۶ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان امروز چهارشنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۲ هزار و ۸۹۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی نیز به ۸ هزار و ۸۲۴ نفر رسیده است.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند که در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان ۱۳ نفر به شهادت رسیده و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حزب الله لبنان نیز در دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضع آن را هدف قرار می‌دهد.

