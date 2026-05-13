به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان امروز چهارشنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۲ هزار و ۸۹۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی نیز به ۸ هزار و ۸۲۴ نفر رسیده است.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند که در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان ۱۳ نفر به شهادت رسیده و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حزب الله لبنان نیز در دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضع آن را هدف قرار می‌دهد.