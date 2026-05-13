  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۴۱

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۰ شهید و ۲۷ زخمی برجای گذاشت

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۰ شهید و ۲۷ زخمی برجای گذاشت

منابع بهداشتی لبنانی از شهادت دهها نفر در پی حمله رژیم صهیونیستی به جنوب آن کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت لبنان در گزارش روز چهارشنبه خود از حملات رژیم صهیونیستی به جنوب آن کشور اعلام کرد: در حملات اسرائیل به شهرک های جنوبی کشور، ۱۰ نفر شهید و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک "عربصالیم" در جنوب آن کشور نیز ۵ نفر شهید و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۲ هزار و ۸۹۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی نیز به ۸ هزار و ۸۲۴ نفر رسیده است.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴) حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حزب الله لبنان نیز در دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضع آن رژیم را هدف قرار می‌دهد.

کد مطلب 6829506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اینجور کارها درست نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه