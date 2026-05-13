حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۰ شهید و ۲۷ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت لبنان در گزارش روز چهارشنبه خود از حملات رژیم صهیونیستی به جنوب آن کشور اعلام کرد: در حملات اسرائیل به شهرک های جنوبی کشور، ۱۰ نفر شهید و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک "عربصالیم" در جنوب آن کشور نیز ۵ نفر شهید و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۲ هزار و ۸۹۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی نیز به ۸ هزار و ۸۲۴ نفر رسیده است.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴) حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حزب الله لبنان نیز در دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضع آن رژیم را هدف قرار می‌دهد.