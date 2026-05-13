به گزارش خبرگزاری مهر فتح‌آبادی رئیس اتاق اصناف فردیس اعلام کرد: این اقلام از انبار یک واحد صنفی متخلف کشف و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

با دستور صادرشده از سمت رئیس اتاق اصناف فردیس، مقرر شد کالاهای مکشوفه با نرخ رسمی و مصوب در مناطق کم‌برخوردار توزیع شود تا شهروندان بتوانند این اقلام را با قیمت مناسب تهیه کنند.

بر اساس این گزارش، توزیع برنج و روغن مکشوفه عصر امروز در تاریخ ۲۳ اردیبهشت مشکین‌دشت و در محله سراب انجام شد و جمعی از شهروندان از این اقلام بهره‌مند شدند.