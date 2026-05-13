پویش «ولیمه مهربانی حجاج» در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: این پویش که با همکاری سازمان حج و زیارت و خیرین گرانقدر اجرا می‌شود، گامی برای تبدیل یک سنت پسندیده شخصی به یک حرکت عظیم اجتماعی است.

وی هدف از این پویش را ارتقای روحیه نوع‌دوستی و ایجاد فرصتی دانست تا حجاج عزیز با اختصاص بخشی از هزینه‌های ولیمه خود، شکوه معنوی سفر حج را با خدمت به محرومان پیوند بزنند.

مدیرکل بهزیستی مازندران، تأمین هزینه جهیزیه، مسکن و درمان نیازمندان را از اهداف کلیدی این طرح برشمرد و تصریح کرد: این اقدام نه تنها ثواب معنوی سفر را مضاعف می‌کند، بلکه نقشی مستقیم در بهبود کیفیت زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر دارد.

رحمانی با استناد به آیه شریفه «وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا»، انفاق در راه خدا را از ماندگارترین اعمال دانست و گفت: حجاج گرامی می‌توانند با مشارکت در این پویش، یاری‌گر ما در ایجاد جامعه‌ای سرشار از مهربانی و عدالت باشند.

این مسئول اظهار داشت: حجاج می‌توانند نسبت به واریز هدایای نقدی خود از طریق شماره حساب: ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ - شماره کارت: ۶۳۶۷-۹۵۷۰-۸۶۳۱-۰۱۰۴ (بنام مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران) و یا درگاه اینترنتی mosharekat.behzisti.ir اقدام کنند و همچنین علاقمندان می‌توانند اقلام غیرنقدی خود را به ادارات بهزیستی شهرستان‌های سراسر استان تحویل دهند.