کمک حجاج به تأمین معیشت مددجویان

به گزارش خبرگزاری هر به نقل از امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، مجتبی حسین‌نژاد از اجرای دومین سال پویش ولیمه مهربانی خبر داد و گفت: سالانه حدود ۸۵ هزار نفر از هموطنان به سفر حج مشرف می‌شوند و پس از بازگشت طبق سنت، مراسم ولیمه برگزار می‌کنند. در این پویش، حجاج می‌توانند تمام یا بخشی از هزینه ولیمه خود را به حمایت از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص دهند.

وی افزود: این طرح ابتدا به صورت پایلوت در چند استان و شهرستان اجرا شد و نتایج آن نشان داد که هم حجاج از مشارکت در این اقدام خداپسندانه رضایت دارند و هم این طرح آثار ارزشمندی برای جامعه هدف سازمان بهزیستی به همراه دارد.

حسین‌نژاد با اشاره به همکاری گسترده سازمان حج و زیارت در اجرای این پویش اظهار کرد: سال گذشته با حمایت و استقبال مرحوم شهید بیات رئیس سابق سازمان حج و زیارت، پویش ولیمه مهربانی به شکل گسترده اجرا شد و در مجموع ۸۱ میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری شد که در حوزه‌های تأمین جهیزیه، مسکن، معیشت و اطعام مددجویان هزینه شد.

اجرای سراسری پویش در تمامی استان‌ها

معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: امسال نیز پس از آسیب‌شناسی دوره گذشته و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با سازمان حج و زیارت، تفاهم‌نامه‌های لازم در تمامی استان‌ها منعقد شده است همچنین در نشستی مشترک با حضور رئیس سازمان بهزیستی و علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هماهنگی‌های نهایی برای اجرای این پویش انجام شد. این پویش از ابتدای ماه ذی‌القعده تا پایان ذی‌الحجه هم‌زمان با اعزام حجاج در سراسر کشور اجرا می‌شود و تبلیغات آن هم در مکه و مدینه و هم در شهرستان‌ها از طریق مدیران کاروان‌ها، رؤسای ادارات حج و زیارت و ادارات بهزیستی انجام می‌شود.

فرصتی برای رفع نیازهای اساسی محرومان

حسین‌نژاد تأکید کرد: اگر پویش ولیمه مهربانی به یک فرهنگ عمومی و نهادینه در میان زائران خانه خدا تبدیل شود با توجه به حضور سالانه حدود ۸۵ هزار حاجی می‌توان بخش قابل توجهی از نیازهای محرومان و جامعه هدف سازمان بهزیستی در حوزه‌های مسکن و جهیزیه را به طور کامل تأمین کرد و زمینه‌ساز وقوع اتفاقی بزرگ در عرصه حمایت اجتماعی و توانمندسازی نیازمندان شد.

وی از تمامی حجاج خواست در صورت امکان بخشی از هزینه ولیمه خود را به تأمین جهیزیه، مسکن و معیشت مددجویان، به‌ویژه آسیب‌دیدگان جنگ، اختصاص دهند و گفت: حدود ۴۰ هزار نفر از مددجویان سازمان بهزیستی در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند و بخشی از این کمک‌ها می‌تواند صرف بازسازی مسکن، احیای کسب‌وکارها و تأمین نیازهای معیشتی آنان شود.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور درباره روند اجرای پویش در سال جاری گفت: با وجود تأثیر برخی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، تمامی استان‌ها فعال شده‌اند، در جلسات توجیهی کاروان‌ها حضور یافته‌اند و پویش را به زائران معرفی کرده‌اند. تلاش ما این است که ولیمه مهربانی به یک پویش دائمی و ثابت تبدیل شود و هر ساله حجاج در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.

وی با اشاره به میزان مشارکت سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته ۸۱ میلیارد تومان کمک جمع‌آوری شد و پیش‌بینی می‌کنیم امسال میزان مشارکت حجاج نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

امکان مشارکت برای همه مردم

حسین‌نژاد خاطرنشان کرد: حجاج و سایر هموطنان می‌توانند با هر مبلغی از هزار تومان تا هر میزان که تمایل دارند در این پویش مشارکت کنند. تمامی مبالغ جمع‌آوری‌شده با شفافیت کامل در حوزه‌های جهیزیه، مسکن و معیشت هزینه می‌شود و جزئیات هزینه‌کرد آن مشخص و قابل پیگیری است.

وی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق درگاه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور به نشانی Mosharekat.behzisti.ir، شماره‌گیری کد دستوری #۱۲۳* یا واریز وجه به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲ نزد بانک ملی ایران، کمک‌های خود را به این پویش اختصاص دهند.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور در پایان افزود: استقبال حجاج از این طرح در سال گذشته بسیار چشمگیر بود و برخی از آنان تمام هزینه ولیمه خود را به حمایت از نیازمندان اختصاص دادند. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه این طرح به سایر سفرهای زیارتی از جمله عتبات عالیات در دست بررسی است.