به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای تفاهم‌نامه میان سازمان بهزیستی کشور و سازمان حج و زیارت پیرامون طرح «ولیمه مهربانی حجاج» امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت برگزار شد.

این طرح با هدف جمع‌آوری بخشی از هزینه‌های ولیمه حجاج و اختصاص آن به تأمین مسکن، جهیزیه و درمان مددجویان سازمان بهزیستی اجرا می‌شود. سال گذشته نخستین دوره این طرح برگزار شد و ۸۱ میلیارد تومان از محل هزینه ولیمه حجاج به مددجویان سازمان بهزیستی اختصاص یافت.

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در این مراسم گفت: سازمان بهزیستی کشور، نهادی انقلابی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس شد، هم‌اکنون حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت ایران را به عنوان جامعه هدف خاص تحت پوشش خدمات ویژه قرار داده است.

وی افزود: با این حال، این سازمان خدماتی عمومی مانند مشاوره پیشگیری، مشاوره ژنتیک، خدمات سالمندان و اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ و... را به همه شهروندان ایرانی ارائه می‌دهد. این خدمات برای «به زیستن» مردم طراحی شده‌اند.

حسینی با اشاره به مدل کشورهای پیشرفته مانند انگلیس که حدود ۹۰ درصد رفاه اجتماعی توسط مردم و خیرین اداره می‌شود، گفت: ما به دنبال گسترش مجامع خیرین بهزیستی و مشارکت افراد دارای معلولیت در فعالیت‌های خیرخواهانه هستیم.

پیوند مناسک حج با کارهای خیرخواهانه مداوم

رئیس سازمان بهزیستی ، حج نیمه‌تمام را با کارهای خیرخواهانه به حج تمام تبدیل کردنی دانست و اظهار کرد: حج با فعالیت‌های نیکوکارانه مبتنی بر خیر کثیر پیوند می‌خورد و کارکردهای پنهانی دارد که حج را بارورتر می‌کند. اگر این فرایند نهادینه شود، حتی ولیمه حجاج می‌تواند در مسیر کمک به نیازمندان اختصاص یابد و به توسعه کارهای خیر در جامعه منجر شود.

وی افزود: حج سرمایه مکانی و زمانی را در کنار سرمایه انسانی فراهم می‌کند و فرصت بی‌نظیری برای کارهای خیرخواهانه ایجاد می‌کند.

جمع‌آوری ۸۱ میلیارد تومان در پویش ولیمه مهربانی حجاج

حسینی بیان کرد: سال گذشته بدون تبلیغ گسترده، طرح «ولیمه مهربانی حجاج» در آستانه حج آغاز و ۸۱ میلیارد تومان جمع‌آوری شد. این کمک‌ها برای تأمین مسکن، اشتغال، درمان، وسایل توانبخشی و سایر نیازهای جامعه هدف بهزیستی هزینه شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از ۲۰۵ هزار واحد مسکونی ساخته و به افراد دارای معلولیت واگذار شده است و اکنون ۱۵۴ هزار خانواده معلول فاقد مسکن در انتظار هستند. در حوزه اشتغال از زمان آغاز به کار دولت فعلی، ۱۰۵ هزار نفر از جامعه هدف بهزیستی به اشتغال رسیده‌اند. تمرکز بر مهارت‌آموزی، فرصت‌آفرینی و اشتغال پایدار است همچنین برای افراد دارای معلولیت شدید، مدل یارانه‌پردازی صفر حذف شده تا کرامت آنها حفظ شود بر همین اساس امسال ۳۵ سایت پنل خورشیدی راه‌اندازی شده که درآمد برق تولیدی (حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان ماهانه) مستقیم به حساب این افراد واریز می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر رویکرد محله‌محوری، سازمان بهزیستی خود را مخاطب اصلی این سیاست می‌داند. در ایام دهه فجر، ۲۷۵۰ کانون محله‌ای در سراسر کشور با حضور ۳۰۰۰ تسهیلگر متخصص ایجاد و پویش «سلام محله» راه‌اندازی شد.

وی متذکر شد: سامانه‌ای برای ثبت‌نام داوطلبان محلی طراحی شده که تاکنون ۳۵۰ هزار نفر شامل پزشکان، پرستاران، مددکاران و روانشناسان ثبت‌نام کرده‌اند که بخشی از این داوطلبان می‌توانند حجاج بازگشته باشند و در گروه‌های اجتماع‌محور مختلف عضو شوند.

سهمی از ولیمه حجاج برای نیازمندان

علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این مراسم گفت: آنچه از حج دنبال می‌کنیم تعالی فردی و تخلق به اخلاق و صفات عالی و تقویت محبت میان انسان‌هاست. فردی که به زیارت می‌رود، هنگام بازگشت باید متفاوت از پیش از سفر باشد و برای خانواده، شهر و محله خود منشأ خیر و برکت شود.

وی افزود: پس از حج، معمولاً حاجیان سفره ولیمه برپا می‌کنند و اگر در این سفره سهمی برای محرومان دیده نشود، با روح تعالیم نبوی سازگار نیست. تلاش ما این است که مقدمات حج واقعی را برای حجاج فراهم کنیم.

رشیدیان ادامه داد: در حجی که پس از آن ولیمه برگزار می‌شود باید سهمی برای نیازمندان در نظر گرفته شود. سال گذشته طرح «ولیمه مهربانی» اجرا شد و ظرفیت مناسبی برای این هدف ایجاد کرد. سازمان بهزیستی که از مولودهای انقلاب اسلامی است و مأموریت آن ایجاد شرایط بهینه برای زندگی مردم است، جامعه هدفی همچون ایتام، معلولان و اقشار آسیب‌پذیر را تحت پوشش دارد که شایسته توجه ویژه هستند.

وی ابراز امیدواری کرد: امسال با همیاری و همفکری، شرایطی فراهم شود تا حجاج بتوانند به این روایت نبوی عمل کنند و زمینه‌های لازم برای کمک به نیازمندان مهیا شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی کار خیر گفت: باید مسیر انجام کار خیر را هموار کنیم تا ظرفیت بالقوه مردم بالفعل شود. امروز آماده‌ایم ظرفیت‌سازی لازم را برای مشارکت حجاج در طرح «ولیمه مهربانی» فراهم کنیم همچنین توسعه مسیر مهربانی در جامعه و امتداد آن پس از سفر حج، تفاوت اصلی حج و زیارت با گردشگری صرف است و باید این رویکرد به یک سنت حسنه پایدار تبدیل شود.

در ادامه جلسه سید محمد جواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز تأکید کرد که پویش «ولیمه مهربانی حجاج» نه تنها به عنوان یک اقدام حمایتی از سوی سازمان بهزیستی بلکه گامی در جهت ارتقای معنوی حج و تقویت نگاه انسانی حجاج به نیازمندان جامعه است.

وی با اشاره به اجرای موفق این پویش در سال گذشته افزود: سال گذشته در زمان محدود پویش ولیمه مهربانی حجاج را شروع کردیم و زمان برگشت حجاج مصادف با جنگ ۱۲ روزه شد اما اتفاقات خوبی رقم خورد. مدیران ما در جلسات توجیهی حجاج حضور یافتند و در هتل‌های مکه و مدینه نیز اطلاع‌رسانی از سوی سازمان حج و زیارت انجام شد.

به گفته حسینی، نتیجه این تلاش‌ها بیش از ۸۰ میلیارد تومان آورده نیت خیرخواهانه حجاج بود که به طور مستقیم برای حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی شامل افراد دارای معلولیت، کودکان بی‌سرپرست، سالمندان و سایر نیازمندان هزینه شد. در پویش «ولیمه مهربانی» بخشی از هزینه‌های سنتی ولیمه حجاج به کمک‌های هدفمند برای تأمین مسکن، درمان، جهیزیه، معیشت و سایر نیازهای ضروری مددجویان سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد و الگویی از پیوند مناسک دینی با کنش‌های اجتماعی و خیرخواهانه به شمار می‌رود.

حجاج می‌توانند از طریق شماره #۱۲۳*، سایت مشارکت‌های سازمان بهزیستی به آدرس https://mosharekat.behzisti.ir/ و شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲ بانک ملی یا شماره ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۰۷۰۷۰۷۵ بانک مرکزی ایران در پویش ولیمه مهربانی شرکت کنند.