بانوی خوزستانی رییس کمیته جهانی پاراتنیس روی میز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان اجلاس فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF)، وضعیت کمیته‌های تخصصی فدراسیون جهانی و روسای موقت آنها مورد بررسی قرار گرفت و با رای ۱۰۰ درصدی اعضای مجمع، سیما لیموچی که آذر ماه سال گذشته و طی نشست هیات اجرایی فدراسیون جهانی در چنگدو چین به عنوان رییس موقت کمیته جهانی پاراتنیس روی میز منصوب شده بود بعد از ۶ ماه فعالیت، این مسئولیت به صورت رسمی به او واگذار شد.

لیموچی در حال حاضر سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان است و با این انتخاب به عنوان نخستین نماینده ایران در تاریخ تنیس روی میز کشور ریاست یکی از کمیته‌های رسمی فدراسیون جهانی را بر عهده گرفت.

کمیته پاراتنیس روی میز یکی از مهم‌ترین کمیته‌های تخصصی (ITTF) محسوب می‌شود و مسئولیت سیاست‌گذاری، توسعه و نظارت بر برنامه‌های بین‌المللی این رشته در بخش ورزشکاران توانیاب را برعهده دارد.