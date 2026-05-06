ریاست سیما لیموچی در کمیته جهانی پاراتنیس روی میز قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر سیما لیموچی پیش از این به عنوان رئیس موقت کمیته جهانی پاراتنیس روی میز منصوب شده بود. این انتصاب آذر سال گذشته و در جریان نشست اعضای هیئت اجرایی فدراسیون جهانی تنیس روی میز در چنگدو چین صورت گرفت.

در همین راستا و در جریان رقابت های اخیر قهرمانی جهان که به میزبانی لندن برگزار شد، بررسی وضعیت کمیته های فعال در این فدراسیون و رای گیری برای تعیین تکلیف روسای موقت به عنوان یکی از محورهای اجلاس فدراسیون جهانی در دستور کار اعضا قرار گرفت.

این اعضا نسبت به کمیته جهانی پاراتنیس روی میز و ریاست سیما لیموچی در این کمیته به صورت صد درصدی رای مثبت دادند و بدین ترتیب ریاست او در این کمیته بعد از حدود ۶ ماه ریاست موقت، به صورت قطعی اعلام شد.

سیما لیموچی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز زنان است و این برای نخستین بار در تاریخ رشته تنیس روی میز است که ریاست کمیته‌ای از فدراسیون جهانی به یک ایرانی اختصاص پیدا می‌کند.

کمیته پاراتنیس روی میز یکی از مهم‌ترین نهادهای تخصصی ITTF در حوزه ورزش افراد دارای معلولیت به شمار می‌رود و ریاست این کمیته نقش مهمی در سیاست‌گذاری، توسعه و نظارت بر برنامه‌های جهانی این رشته دارد.