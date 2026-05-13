سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران با صدای پرواز همای+ صوت و متن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با صدای پرواز همای، که به سفارش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده است، امشب همزمان با مراسم بدرقه ملی‌پوشان فوتبال به رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، با حضور گسترده مردم، هواداران فوتبال، هنرمندان و چهره‌های ورزشی در میدان انقلاب تهران رونمایی شد.

این سرود با صدای پرواز همای برای نخستین‌بار در جمع مردم و ملی‌پوشان رونمایی و اجرا شد. همچنین لازم به ذکر است، شعر، آهنگسازی و تنظیم این اثر نیز توسط خواننده کشورمان پرواز همای انجام شده است.

در متن ترانه رسمی تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی آمده است :

ای جان و جان و جان و تن من

ای عشق بی‌کران وطن من



در هر لباس و قوم و زبانی

ای جاودانی‌ات سخن من



ایران ای ایران

نامت جاویدان



ما عاشقان خاک تو هستیم

مست از شراب تاک تو هستیم

هر جا سخن ز نام تو باشد

سرباز خاک پاک تو هستیم



ایران ای ایران

نامت جاویدان



ای سرزمین رستم و شیران

ای یادگار نسل دلیران

خورشید جاودانه عالم

پاینده نام نامی ایران