خدمات روزانه به ۱۵ کشتی در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، ۴ لنگرگاه در منطقه پیرامونی بندرعباس و قشم وجود دارد که زیر نظر سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.

با اعلام اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، بر این اساس آن دسته از شناورهای که در این لنگرگاه ها قرار دارند، روزانه نیازهای خود را از طریق ایران تامین و به این شناورها خدمت رسانی می‌شود.

خدمات رسانی به کشتی‌ها توسط مردم محلی و با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در روزهای اخیر رونق گرفته و افراد قابل توجهی در این حوزه مشغول هستند.

این خدمات شامل تامین آب، سوخت، نیازهای درمانی و دارویی، نیازهای فنی و تعمیراتی سیار و ... است.

روزانه تا ۱۵ کشتی از این خدمات بهره گرفته‌اند و این روند ادامه دارد.