آیین اربعین سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن چهلمین روز شهادت امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح، مراسم بزرگداشت همراه با یادواره شهدای شاخص قرآنی ناوشکن دنا، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد قدس بندرعباس برگزار شد.

آیت الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی فقیه در هرمزگان در این آیین با اشاره به جایگاه رفیع «سلاح ایمان» در نیروهای مسلح کشورمان و تبیین نقش ماندگار شهید سپهبد موسوی در نهادینه‌سازی این تفکر، تصریح کرد: شهدای ارتش، سند افتخار این نیرو در حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی و ایران عزیز هستند. این عزیزان با خون پاک خود، استقامت و عزت این مرز و بوم را تضمین کردند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، سپس به مظلومیت شهدای ناو دنا اشاره و تاکید کرد: خون پاک این شهدا نماد استقلال ایران اسلامی و نشانه خوی درندگی استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار است.

وی در بخش پایانی سخنانش تأکید کرد: رشادت و شجاعت دلاوران ارتش، سپاه، فراجا، بسیج و عموم مردم شریف ایران بود که سبب شد دشمن تا بن دندان مسلح، سرافکنده و خوار، تن به آتش‌بس دهد.