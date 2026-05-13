خاندوزی: پیروزی در جنگ اقتصادی نیازمند «بعثت مشترک» مردم و مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر با اشاره به عقب‌راندگی ناوهای آمریکایی و بی‌آبرویی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی توسط موشک‌های ایرانی، گفت: نکند کوتاهی برخی مدیران مبعوث‌نشده یا نفوذ شرکت‌های تراستی در شبکه ارزی و بانک مرکزی، همان بلایی را بر سر جنگ اقتصادی بیاورد که دشمن نتوانست بر سر جنگ نظامی ما بیاورد. امروز مردم توقع دارند با خیانت اقتصادی در تراز جاسوسی نظامی برخورد شود.

وی افزود: پیروزی در میدان‌های نظامی، دریایی و موشکی مرهون «بعثت و رستاخیز مشترک مردم و نیروهای مسلح» بود و امروز برای عبور سربلند از جنگ اقتصادی و دیپلماسی نیز به همین هم‌افزایی نیاز داریم.

خاندوزی افزود: ملت ایران در برابر فشارهای بیرونی مقاومت کرده و دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند و امیدوارم که زودی خبر فتح کامل و پیروزی نهایی ملت ایران اعلام شود.

مردم خواهان برخورد قاطع با خیانت‌های اقتصادی در تراز جاسوسی نظامی هستند

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تفکیک «فشار طبیعی و کوتاه‌مدت شرایط جنگی» از «مشکلات ناشی از عدم همراهی مدیران و سیاست‌گذاران» گفت: ملت ایران چهارده سال تحریم فلج‌کننده را تاب آورده و هوشمندانه دشمن را در میدان نظامی ناکام گذاشته است.

وی افزود: مردم زحمت جنگ را به جان می‌خرند اما از کاسب‌کاری در حوزه کالای اساسی، جهش بی‌ضابطه قیمت مسکن و رفتارهای دوره قبل از بعثت، بیزارند و خواهان برخورد قاطع نهادهای نظارتی و قوه قضاییه هستند.

حاندوزی افزود: مردم وجه طبیعی این دشواری‌ها را درک می‌کنند، اما بخشی از فشارها نباید ناشی از بی‌عملی یا نفوذ در ساختارهای تصمیم‌گیری باشد.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از روند موجود در نیود ثبات و رهاشدگی بازار انتقاد کرد و گفت: هر فرد یا نهادی که به اقتصاد ایران آسیب می‌زند و خیانت می‌کند باید مورد برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و قضایی مشابه برخورد با نفوذی‌ها در حوزه نظامی قرار گیرد.

خاندوزی در ادامه با اشاره به راهبرد حصر دریایی آمریکا و اهرم تنگه هرمز، افزود: طرف مقابل هیچ‌گاه تاب‌آوری بحران‌های اقتصادی طولانی را ندارد، زیرا نظامات مالی غرب دچار قفل‌شدگی و عادت به روش‌های کلاسیک است. اما ایران با ۱۴ سال تجربه اقتصاد مقاومتی و توانایی در دورزدن تحریم‌ها، در این هماوردی حتماً فائق خواهد آمد. فشار اقتصادی جنگ، پیش از آنکه ایران را به زانو درآورد، دشمن را از پا درمی‌آورد.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تأکید بر حمایت آگاهانه مردم از رهبری و نظام، خاطرنشان کرد: هدف از این ایستادگی بیش از ۷۰ روزه، عزت ده‌ها ساله نسلی است که دیگر هیچ قدرتی جرأت نگاه چپ به خاک ایران را نداشته باشد.

خاندوزی افزود: برکت خون رهبر شهید، مردم مبعوث شده‌اند. اکنون نوبت آن است که همه ارکان کشور نیز مبعوث شوند و خودخواهی‌ها، مال‌طلبی‌ها و رسم‌های تضعیف‌کننده پیش از بعثت را کنار بگذارند. ان‌شاءالله به زودی خبر فتح کامل و پیروزی نهایی با فریاد «الله اکبر» و شعار «هیهات من الذله» به گوش ملت رشید ایران خواهد رسید.