  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۰۵

عراقچی: همدستی با رژیم اسرائیل غیرقابل بخشش است

عراقچی: همدستی با رژیم اسرائیل غیرقابل بخشش است

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در پاسخ به اظهارات اخیر نتانیاهو نوشت: همدستی با رژیم اسرائیل غیرقابل بخشش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در پاسخ به اظهارات اخیر نتانیاهو نوشت: همدستی با رژیم اسرائیل غیرقابل بخشش است.

وی افزود: نتانیاهو اکنون به‌صورت علنی آنچه را که نهادهای امنیتی ایران مدت‌ها قبل به رهبری ما منتقل کرده بودند، افشا کرده است.

عراقچی اشاره داشت: دشمنی با ملت بزرگ ایران، قماری احمقانه‌ است و همکاری و همدستی با اسرائیل در این مسیر، غیرقابل بخشش است.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که در همدستی با اسرائیل برای ایجاد تفرقه نقش دارند، باید پاسخگو باشند.

کد مطلب 6829471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      1 0
      پاسخ
      ملت ایران هرگز جنایتکاران را نمی بخشند!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه