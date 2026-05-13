عراقچی: همدستی با رژیم اسرائیل غیرقابل بخشش است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در پاسخ به اظهارات اخیر نتانیاهو نوشت: همدستی با رژیم اسرائیل غیرقابل بخشش است.

وی افزود: نتانیاهو اکنون به‌صورت علنی آنچه را که نهادهای امنیتی ایران مدت‌ها قبل به رهبری ما منتقل کرده بودند، افشا کرده است.

عراقچی اشاره داشت: دشمنی با ملت بزرگ ایران، قماری احمقانه‌ است و همکاری و همدستی با اسرائیل در این مسیر، غیرقابل بخشش است.



وی خاطرنشان کرد: کسانی که در همدستی با اسرائیل برای ایجاد تفرقه نقش دارند، باید پاسخگو باشند.