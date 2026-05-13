نشست امنیتی نتانیاهو پیرامون پهپادهای حزب الله و جبهه لبنان و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم هماکنون در حال برگزاری یک نشست امنیتی ویژه است.
براساس این گزارش، در این جلسه، موضوعات حساس نظامی از جمله مقابله با پهپادهای انتحاری حزب الله، وضعیت جبهه لبنان و موضوع ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
این نشست در حالی برگزار میشود که آمارهای نظامی اخیر از شلیک صدها پهپاد به سمت اراضی اشغالی و ناتوانی سیستمهای پدافندی در رهگیری برخی از انواع پیشرفته آنها حکایت دارد.
نظر شما