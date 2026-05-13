به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشست مشترکی با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران و مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه صید، صیادی و زیرساخت‌های بندری برگزار شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: در این نشست که معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات بوشهر و معاون بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز حضور داشتند، موضوعات مختلفی در زمینه تقویت تعاملات میان مجموعه شیلات و بنادر و دریانوردی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی گفت: در این نشست، بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر میان دو مجموعه در حوزه صید و صیادی تأکید شد و حاضران راهکارهای تسهیل و تسریع در فرایندهای مرتبط با فعالیت‌های صیادی را بررسی کردند.

امینی بیان کرد: یکی از محورهای مهم این نشست، همکاری در زمینه صدور مجوز بهره‌برداری از اسکله‌های صیادی بود که در این خصوص بر ضرورت تسریع در روندهای قانونی و اجرایی و نیز رفع موانع احتمالی تأکید شد.



وی گفت: از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست ، همکاری در صدور مجوز ساخت پروژه‌های اسکله‌های صیادی بود که طرفین بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز بخش صید و صیادی و نقش آن در افزایش بهره‌وری، ارتقای خدمات‌رسانی به صیادان و توسعه اقتصاد دریامحور استان تأکید کردند.

وی یادآور شد: همچنین بر تداوم نشست های مشترک و گسترش همکاری‌های بین‌بخشی به‌منظور حمایت از جامعه صیادی، توسعه بنادر ماهیگیری و تسهیل اجرای پروژه‌های مرتبط تأکید شد.