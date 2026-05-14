شلیک ۴۵۰ پهپاد از لبنان به سوی سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع نظامی این رژیم فاش کرد که حزب‌الله از ابتدای جنگ تاکنون ۴۵۰ فروند پهپاد به سوی مواضع این رژیم شلیک کرده است.

نکته حائز اهمیت در این گزارش، تأکید بر استفاده از ۱۲۰ پهپاد مجهز به فیبر نوری است که به دلیل هدایت سیمی، در برابر جنگ الکترونیک مقاوم هستند.

حزب‌الله لبنان اعلام کرد: برای دومین بار، تجمع ادوات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «الاسکندرونه» در جنوب لبنان موشکباران کرده است.

مقاومت اسلامی همچنین در بیانیه‌ای دیگر از حمله با پهپادهای انتحاری به محل تجمع نیروهای اشغالگر در شهر «بنت‌جبیل» خبر داد.

براساس این گزارش، رزمندگان حزب‌الله همچنین با استفاده از دو فروند پهپاد دیگر، مجدداً تجمع نظامیان صهیونیست را در منطقه «الاسکندرونه» هدف قرار دادند تا فشار عملیاتی در این محور را حفظ کنند.