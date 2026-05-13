نفتالی بنت: همچنان تحت تاثیر شکست ۷ اکتبر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم اسرائیل، گفت : «شکست ۲۰۲۳» در عملیات «طوفان الاقصی»، پیامدهایی فراتر از عرصه امنیتی داشته و می‌تواند زمینه‌ساز یک دگرگونی سیاسی بزرگ برای ما شود.



بنت در یک نشست سیاسی مشترک با «یائیر لاپید»، شکست ۷ اکتبر را نقطه عطفی عمیق در فضای داخلی این رژیم توصیف کرد.



او اظهار داشت: همان‌گونه که پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ یک چرخش سیاسی تاریخی رخ داد، پس از رویدادهای ۲۰۲۳ نیز تغییر مشابهی رقم خواهد خورد.



او در ادامه، کابینه نتانیاهو را مسئول شکست امنیتی هفتم اکتبر دانست و گفت که او نه‌تنها از این رویداد درس نگرفته، بلکه همچنان با همان «مفهوم» پیشین، شرایط را اداره می‌کند.



به گفته بنت، تداوم جنگ همچنین ضعف‌های ارتش رژیم اسرائیل را آشکار کرده و کمبود نیرو و فرسایش میدانی را افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که نیروهای صهیونیستی ناچار شده‌اند بارها به مناطق مشابهی در نوار غزه بازگردند، بدون آنکه اهداف نظامی اعلام‌شده محقق شود.



این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بحران سیاسی در رژیم اسرائیل رو به تشدید است و گمانه‌زنی‌ها درباره انحلال کنست رژیم و برگزاری انتخابات زودهنگام نیز افزایش یافته است.