پایداری شبکه برق منوط به همکاری عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز دیسپاچینگ برق اهواز گفت: خوشبختانه تا الان ما قطعی برق خانگی نداشته‌ایم و امیدواریم در فصل گرم سال با همراهی مردم و تلاش مسئولان شاهد حداقل ناپایداری شبکه برق باشیم.

وی با اشاره به اهمیت پایش و کنترل وضعیت برق در نقاط مختلف استان افزود: این مرکز به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و مردم عزیز ما از طریق شماره ۱۲۱ هرگونه مشکل قطعی برق را اطلاع می‌دهند تا همکاران در محل حاضر شوند.

استاندار خوزستان با تأکید بر نقش حیاتی برق در زندگی امروزی تصریح کرد: زندگی ما اساساً با موضوع برق درآمیخته شده است و تصور زندگی بدون برق -به ویژه در شرایط آب و هوایی استان- بسیار سخت و دشوار است.

موالی‌زاده ادامه داد: اگر همه هم استانی‌های عزیز تا جایی که ممکن است صرفه‌جویی کنند و دست به دست هم بدهیم، شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که همگان بتوانند از نعمت برق برخوردار باشند.

وی بیان کرد: موضوع صرفه‌جویی همانطور که مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم بوده، می‌تواند به پایداری هرچه بهتر شبکه برق کمک کند.

استاندار خوزستان هدف از این بازدید را بررسی میدانی وضعیت فعالیت، مشکلات، چالش‌ها، موانع و پیشنهادها در حوزه توسعه شبکه برق عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که با یک سیستم برق پایدار، فصل گرم سال پیش رو پشت سر گذاشته شود.

موالی‌زاده در پایان خواستار همکاری عمومی در بحث مصرف انرژی شد و گفت: این مهم منوط به همکاری همه ماست و من مطمئن هستم که ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.