بهادری جهرمی: مقاومت ملت ایران معادلات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادریجهرمی شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم منطقه احمدآباد مشهد با مرور ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی رئیسجمهور شهید، سیاست خارجی دولت سیزدهم را یکی از مهمترین نقاط قوت آن دانست.
سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره شهید رئیسی اظهار کرد: رهبر انقلاب در دیدارهای مختلف، چه در دوران حیات شهید رئیسی و چه پس از شهادت ایشان، بارها بر ویژگیهای شخصیتی، اخلاص، عملکرد و نگاه مدیریتی او تأکید کردند و یکی از محورهای اصلی این توصیفات، سیاست خارجی فعال دولت سیزدهم بود.
وی با بیان اینکه شهید رئیسی خود را سرباز ولایت میدانست، افزود: رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر اجرای سیاستهای کلان رهبر انقلاب بود؛ از توسعه دیپلماسی همسایگی و منطقهای تا فعالسازی ظرفیتهایی مانند شانگهای، بریکس و اوراسیا.
بهادری جهرمی با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در دوران کرونا اظهار کرد: در شرایطی که گفته میشد بدون توافق با غرب امکان تأمین واکسن وجود ندارد، دولت شهید رئیسی در نخستین مذاکرات راهبردی با چین، واکسن مورد نیاز کشور را تأمین کرد و ظرف مدت کوتاهی ایران از قعر جدول مدیریت کرونا به صدر جدول در برخی شاخصهای جهانی رسید.
سخنگوی دولت سیزدهم همچنین با اشاره به افزایش تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم گفت: حجم تجارت خارجی ایران در کمتر از دو سال از کمتر از ۸۰ میلیارد دلار به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار رسید؛ آن هم در شرایطی که آمریکا شدیدترین تحریمها را اعمال کرده بود.
وی تأکید کرد: شهید رئیسی معتقد بود باید برای مردم جنگید؛ چه در میدان اقتصادی، چه در عرصه دیپلماسی و چه در حوزههای دیگر. رهبر انقلاب نیز تصریح کردند اگر مسیر دولت شهید رئیسی ادامه پیدا میکرد، مشکلات اقتصادی مردم قابل حل بود.
بهادری جهرمی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف نظامی، سیاسی، مردمی و دیپلماتیک توانست نقشههای دشمن را خنثی کند و امروز نیز میدان اصلی، میدان استقامت و تابآوری ملت ایران است.
وی افزود: ملت ایران طی دهههای گذشته نشان دادهاند که در برابر فشارها و تحریمها ایستادگی میکنند و امروز نیز با حفظ وحدت ملی، هویت ایرانی ـ اسلامی و حضور مردم در صحنه، این مسیر ادامه خواهد یافت.
بهادری جهرمی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب گفت: ملت ایران تا پای جان پای آرمانهای انقلاب، خون شهدا و ولایت ایستادهاند.
نظر شما