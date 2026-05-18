شهید رئیسی یک مدل رفتاری است؛ مردم باوری شهید جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی یکشنبه شب در اجتماع مردمی و شبانه در سخنانی با یاد و خاطره رئیس جمهور شهید گفت: شهید رئیسی چگونه عمل کرد که اینگونه مورد تحسین ‌، تقدیر و تمجید امام شهیدمان قرار گرفت.

وی گفت: شهید رئیسی هم قلبش صاف و صادق بود ، هم عمل و رفتارش درست و صحیح و کامل بود و هم بیان و گفتارش دقیق ، نافذ و مبتنی بر خط انقلاب بود .

وی افزود: امام شهیدمان در دو مراسم شهید رئیسی که خودشان میزبان بودند اختصاصا در خصوص ایشان صحبت کرده بودند و کلیدواژه‌ همه جلسات و سخنان و مباحث‌شان این کلام بود که شهید رئیسی یک الگو و یک معیار بود.

سخنگوی دولت شهید رئیسی اضافه کرد: امام شهیدمان می فرمودند من این‌ها را جهت تمجید، تقدیس و یا فقط گرامیداشت یاد ایشان نمی گویم بلکه می گویم تا از ایشان الگو گرفته شود.

بهادری جهرمی گفت: معیار رهبری آن روزها در سیاست، مدیریت و اجرا شهید رئیسی بود، همانند شهید رجایی ها و حاجی زاده ها ، باقری ها، سلامی ها و یا بهشتی ها و رجایی های ابتدای انقلاب.

وی با اشاره به چند ویژگی شهید رئیسی گفت: باید متناسب با شرایط خود را با ایشان تطبیق دهیم؛ یکی از ویژگی شاخص در شهید رئیسی بعد از اخلاص و با خدا بودنشان ، در میدان بودن و مسئولیت پذیر بودن ایشان بود چرا که ذات حضور در میدان برای یک سرباز نظام اهمیت دارد.

وی افزود: اینکه امروز رهبر عزیزمان می گویند مردم مبعوث شدند و امام شهیدمان قبل از شهادتشان فرمودند هر اتفاقی بیفتد مردم مبعوث می شوند و کار را تمام خواهند کرد یعنی مردم ما همه اهل حضور در میدان شدند نه اینکه فقط بنشینند و مطالبه گری کنند بلکه خود جزو لشکر میلیونی دفاع از سرزمین‌شان هستند و این حضور حماسی را در تمام میادین تهران و شهرستانها شاهدیم.

وی خاطرنشان کرد: شهید رئیسی جز برای عمل به تکلیف و مسئولیت پذیری در مسند قوه قضائیه به امر ولی ننشست و این فرمایش صریح امام ماست که ایشان جز برای عمل به تکلیف کاندیدای ریاست جمهوری نشد؛ که امروز الحمدلله میلیون‌ها جان فدای ایران مزین به ویژگی مسئولیت پذیری هستند و میلیون ها شهید رئیسی از این منظر داریم.

بهادری جهرمی خصوصیت دوم شهید رییسی را خستگی ناپذیر بودن ایشان عنوان کرد و گفت: خستگی در کار برای ایشان معنا نداشت و حتی در سفرهای استانی و یا خارج از کشور به گونه ای زمان را مدیریت می کردند که وقت برای خدمت اتلاف نشود؛ و امروز همانند ایشان و به تاثی از سیره امثال این شهدا ، مردمی‌اند که در آستانه هشتادمین شب در میدان هستند و خسته نشدند و خسته نخواهند شد.

وی تصریح کرد: ولایتمداری شهید رئیسی علیرغم تمامی مناصب اجتماعی و سیاسی شان بسیار پررنگ بود ؛ ایشان به عنوان یک مجتهد ، نایب رئیس مجلس خبرگان ، تولیت آستان قدس رضوی و رئیس قوه قضائیه همیشه ذکر زبانشان این بود که من جز سرباز محض برای آقا نیستم ؛ و در تمام مسائل سیاسی و حساس کشور می گفتند: رهبری فرمودند جمله ای که باعث اختلاف شود و وحدت را به هم بزند نگویید.

وی تصریح کرد: ولایتمداری فقط در موافقت با دستورات رهبری در زمان راحتی و هماهنگی با منافع شخصی معنا نمی شود بلکه پذیرش تدبیر رهبری، حتی زمانی که با خواسته یا منافع فرد یا نهاد در تضاد است تعریف می شود.

بهادری جهرمی ویژگی بارز دیگر شهید رییسی استکبارستیزی عنوان کرد و گفت:خبرنگاری از شهید رییسی پرسیدند: اگر آمریکا تحریم ها را بردارد شما با رییس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکره می کنید؟ ایشان در یک کلمه گفتند خیر

تاکید شهید رییسی بر باور به مردم

سخنگوی دولت شهید رئیسی عنوان کرد : شهید جمهور همانند رهبری شهید تاکید داشتند که در حوزه داخلی و خارجی باید دست بر زانوی خود بگذاریم و با اتکا به مردم و بهره گیری از ظرفیت‌های خود تکلیف‌مان را با دنیا روشن کنیم و این مدل روحیه اخلاص ، حضور در میدان، مسئولیت پذیری ، ولایتمداری و استکبارستیزی نتیجه اش می شود که ورق مدیریت کشور برمی گردد و درهای بریکس و شانگهای به روی کشور باز می شود.

سخنگوی دولت شهید رئیسی در ادامه افزود : امروز ده ها میلیون شهید رئیسی داریم و اگر مردم و مسئولان، این چهار ویژگی را در خود نهادینه کنند، هر فردی می‌تواند شهید رئیسیِ زمانه خود باشد چرا که رئیسی یک فرد نیست، بلکه یک مدل رفتاری برای همه ماست.

وی گفت:در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه نگرانی داشتیم که کار موثر چیست تا انجام دهیم ؛ به خوبی روشن است، مسئولیت امروزمان در میدان نبرد همین حضورهای موثر در پشتیبانی از فرماندهان نظامی پای لانچر، مسئولین سیاسی و دیپلمات‌های مذاکره کننده است و آنها نیز پشت‌شان به همین حضورهای میلیونی گرم است چرا که خود را نماینده این مردم و مجری اوامر مردم در خیابان می دانند.