۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۷

تبعات جنگ علیه ایران؛ دولت سوئد مجبور به کاهش مالیات سوخت شد

دولت سوئد به منظور جلوگیری از افزایش قیمت سوخت، مجبور به کاهش مالیات آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دارایی سوئد اعلام کرد در بحبوحه افزایش قیمت سوخت به دلیل تنش‌ها در خاورمیانه، استکهلم از اول جولای مالیات بر سوخت را کاهش خواهد داد.

مقامات سوئدی پیش از این مالیات را به پایین‌ترین سطح در اتحادیه اروپا کاهش داده بودند. دولت این کشور برای کاهش بیشتر مالیات، از کمیسیون اروپا درخواست مجوز کرده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ موجب اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز شد. این اختلال موجب کمبود سوخت وانرژی در جهان شده است.

