۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۰

تبعات جنگ علیه ایران؛ هشدار ایتالیا درباره تبعات گرانی سوخت

تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران، اروپا را نیز با چالش مواجه کرده و ایتالیا درباره توقف حمل و نقل بار به خاطر کمبود سوخت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ماتئو سالوینی معاون نخست‌وزیر و وزیر زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل ایتالیا گفت که شرکت‌های حمل‌ونقل ایتالیایی به کمک فوری نیاز دارند، زیرا ادامه افزایش هزینه‌های سوخت می‌تواند به توقف حمل‌ونقل بار منجر شود.

سالوینی، واکنش بروکسل نسبت به افزایش قیمت سوخت را تعجب آور دانست و گفت که بروکسلی ها وضعیت را جدی ارزیابی می‌کنند اما برای اتخاذ تدابیر عجله‌ای ندارند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران به ناامن شدن تنگه هرمز برای عبورومرور کشتی ها دامن زدند. جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

