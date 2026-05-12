ریانووستی: جنگ علیه ایران اقتصاد ترکیه را تحت فشار قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در دولت ترکیه در گفت‌وگو با ریانووستی گفت که وابستگی به تأمین خارجی حامل‌های انرژی، فشار بر اقتصاد ترکیه را در بحبوحه تشدید اوضاع در خاورمیانه افزایش می‌دهد.

وی افزود که وابستگی بالای این کشور به واردات نفت و گاز، همچنان یکی از آسیب‌پذیری‌های کلیدی اقتصاد ترکیه باقی مانده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.