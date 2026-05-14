۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۸

ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا از ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور، اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه‌بیشه سنگین است. همچنین در آزادراه تهران ـ شمال مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه، شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است. آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیز با بار ترافیکی سنگین مواجه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب نیز تردد به صورت روان در جریان است.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی درباره محورهای مسدود شریانی نیز گفت: محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در حد فاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن ـ کوهسالار علیا ـ سه‌راهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه و همچنین قره‌چمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام می‌شود.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا، محور پاتاوه ـ دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی همچنین محورهای دارای انسداد فصلی را شامل محورهای گنجنامه ـ تویسرکان، سروآباد ـ پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت ـ پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک ـ بلده اعلام کرد.

کد مطلب 6829590
محمد رضازاده

    • سعید IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      دلیل این حجم ترافیک تخلیه نشدن کامیون و کنار جاده ها هست اگر نظارت دلسوزی بود ترافیک از جاده چند ساعت تخلیه میشد و ورودی تهران کرج همینطور هست چقدر کامیون خودرو کنار جاده متوقف هستند چقدر ماشین ورودی شهر ها هدایت نمیشن اگر پلیس در ورودی کرج تهران حضور داشته باشه همیشه در اکیپ مختلف توقف و ورودی رو روان کنه این ترافیک خیلی خیلی راحت تخلیه میشه ولی متاسفانه از جاده شمال بگیر تا خود ورودی تهران کرج توقف کنار جاده ماشین سنگین ماشین باری شخصی باید تخلیه شوند

