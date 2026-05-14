خرید ۱۰۰ هزار تن گندم در جنوب ایلام

اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر از خرید بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم در شهرستان‌های جنوبی خبر داد و با اشاره به بارندگی‌های اخیر، پیش‌بینی کرد: امسال حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری شود.

وی در تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در استان، از آغاز عملیات خرید در شهرستان‌های جنوبی (دهلران، مهران و آبدانان) خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این مناطق خریداری و در انبارهای موقت نگهداری شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود افزود: این عملیات با بهره‌گیری از ۱۴ سیلوی بخش خصوصی با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تن و ۲۴ مرکز تعاون روستایی به عنوان مباشر در حال اجراست؛ هدف ما این است که تا پایان مرداد ماه، این فرآیند در سطح کل استان تسری پیدا کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام در پاسخ به سوالات کشاورزان درباره قیمت و نحوه پرداخت توضیح داد: قیمت پایه هر کیلوگرم گندم معمولی، با در نظر گرفتن ۳ درصد افت مفید و ۱ درصد افت غیرمفید، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی ادامه داد: مراکز خرید بر اساس جدول قیمت پایه و با لحاظ کردن کیفیت محصول تحویلی، قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند؛ همچنین پرداخت وجه همزمان با تحویل کالا و پس از وزن‌کشی، از طریق عاملیت بانک کشاورزی و به صورت شفاف انجام می‌شود تا کشاورزان بلافاصله به حقوق مالی خود برسند.

وی در خصوص وضعیت کیفی و کمی گندم امسال نسبت به سال گذشته گفت: امسال با توجه به نزولات آسمانی مطلوب در اواخر فصل زراعی، شاهد خرید بسیار خوبی هستیم؛ پیش‌بینی ما این است که خرید گندم امسال حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته باشد و انتظار می‌رود حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری شود.

باباخانی، در پایان تأکید کرد: تمامی مراکز خرید آمادگی کامل دارند؛ ما متعهد به نظارت دقیق و شفافیت کامل در این فرآیند هستیم تا هم کشاورزان راضی باشند و هم امنیت غذایی استان تأمین گردد.