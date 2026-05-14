انبارهای اقلام زیستی چهارمحال و بختیاری فراتر از استاندارد تجهیز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری صبح پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات این جمعیت در شرایط اخیر گفت: جمعیت هلال‌احمر استان پیش از وقوع بحران‌های اخیر، آمادگی‌های لازم را فراهم کرده بود و خوشبختانه توانستیم در جریان حوادث، عملکرد مطلوبی داشته باشیم.

وی افزود: در سطح استان ۱۲ شهرستان داریم که ۱۱ شعبه فعال و یک نمایندگی در فلارد مشغول فعالیت هستند. همه شعب و پایگاه‌ها پیش از وقوع بحران در آماده‌باش کامل قرار گرفتند. همچنین انبارهای اقلام زیستی، مواد غذایی و پوشاک فراتر از استاندارد دو درصد خانوار هر منطقه تجهیز شدند.

طاهری با اشاره به نوسازی ناوگان امدادی استان اظهار داشت: تمام خودروهای امدادی پیش از بحران تعمیر و به‌روز شدند و بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان هزینه برای این امر اختصاص یافت. علاوه بر آن، تیم‌بندی نیروهای داوطلب و کادر تخصصی انجام شد و ۳۷۲ تیم تخصصی در سطح استان آماده خدمت‌رسانی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در جریان حوادث اخیر، نیروهای ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و امدادرسانی کردند. خوشبختانه با حضور به‌موقع تیم‌های امدادی، تنها دو مصدوم شناسایی و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: مردم چهارمحال و بختیاری همواره در طول انقلاب و دفاع مقدس رشادت‌های خود را نشان داده‌اند و امروز نیز با همراهی جمعیت هلال‌احمر، این روحیه ایثار و همدلی ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اعزام نیروهای امدادی به تهران گفت: جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری به نمایندگی از مردم استان، ۱۷ تیم مجهز را به تهران اعزام کرد. عملکرد این تیم‌ها به اذعان فرماندهان نظامی و میدانی بسیار مطلوب بود. حتی بسیاری از نیروها پس از پایان دوره عملیاتی خود، داوطلبانه درخواست ماندن و ادامه خدمت داشتند که نشان‌دهنده روحیه ایثار و فداکاری آنان است.

وی افزود: در سطح استان نیز ۱۴ ایستگاه داوطلبی فعال شد و پویش «جبهه مردمی ایران ما» برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم شریف استان راه‌اندازی گردید. خوشبختانه مبالغ و اقلام قابل توجهی جمع‌آوری و پس از طی مراحل قانونی به مرکز ارسال شد تا میان حادثه‌دیدگان جنگ رمضان توزیع شود.

طاهری با اشاره به استقبال گسترده مردم از عضویت در جمعیت هلال‌احمر گفت: در جریان این پویش، بیش از ۱۲۰۰ نفر به‌عنوان عضو جدید و داوطلب به ایستگاه‌های ما مراجعه کردند. بسیاری از آنان دارای تخصص‌های ارزشمند بودند؛ از پزشک و پرستار گرفته تا آشپز و نیروهای خدماتی که بدون چشم‌داشت و صرفاً با انگیزه خیرخواهی اعلام آمادگی کردند.

وی ادامه داد: در حوزه جوانان نیز فعالیت‌های گسترده‌ای انجام شد. تیم‌های جوانان در تجمعات شبانه و میادین شهرستان‌ها حضور فعال داشتند و علاوه بر جذب و آموزش، تیم‌های سحر (حمایت روانی) را برای همراهی با مردم تشکیل دادند. این تیم‌ها وظیفه داشتند در شرایط بحرانی، آموزش‌های روانی و حمایت‌های لازم را به مردم ارائه دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری در پایان به خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: داروخانه جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری در شهرکرد نیز در این ایام نقش مهمی در تأمین دارو و خدمات توان‌بخشی ایفا کرد. مجموعه اقدامات انجام‌شده نشان داد که مردم و نیروهای هلال‌احمر استان، همواره در کنار کشور و در خدمت مردم هستند.