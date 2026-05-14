کلانتری: وحدت ادیان و اقوام،سد مستحکم ملت ایران مقابل توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح پنجشنبه در دیدار با جمعی از نمایندگان ادیان آسمانی در شیراز، با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، اظهار کرد: دشمنان ملت ایران با تکیه بر خشونت و جنگ‌افروزی به دنبال برهم زدن آرامش جامعه و ایجاد اختلاف میان مردم هستند، در حالی که پیروان ادیان مختلف در کشور همواره در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه ادیان الهی دارای ریشه‌ای واحد هستند، افزود: محور مشترک تمام ادیان توحیدی، خداپرستی، کرامت انسانی، خدمت به بشریت و دعوت به صلح و معنویت است و اختلافاتی که در طول تاریخ ایجاد شده، بیشتر ناشی از انحراف جریان‌هایی بوده که از دین برای منافع شخصی و سیاسی استفاده کرده‌اند.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) افزود: صهیونیسم نمونه‌ای روشن از همین جریان‌های انحرافی است که با تحریف مفاهیم دینی، چهره‌ای خشن و ضد انسانی از دین ارائه کرده و امروز به عامل بسیاری از بحران‌ها و جنایت‌ها در جهان تبدیل شده است.

کلانتری با اشاره به مشترکات میان ادیان ابراهیمی تصریح کرد: تورات، انجیل و قرآن در اصلِ دعوت به توحید و نفی ظلم، پیام واحدی دارند و حقیقت ادیان الهی بر پایه بندگی خداوند و هدایت انسان بنا شده است.

حجت الاسلام کلانتری قرآن کریم را آخرین وحی الهی دانست و گفت: این کتاب آسمانی به عنوان سند ماندگار الهی از هرگونه تحریف مصون مانده و پیام اصلی آن، همان دعوت همه پیامبران به توحید و عدالت است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه هویت ملی در ایران ادامه داد: عشق به وطن و دفاع از سرزمین، موضوعی مورد تأکید در آموزه‌های دینی است و ملت ایران با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی، در دفاع از کشور و ارزش‌های ملی اشتراک نظر دارند.

وی افزود: دشمنان طی پنج دهه گذشته بارها برای ایجاد فروپاشی و تجزیه در ایران برنامه‌ریزی کردند اما همدلی میان مردم و پیروان ادیان مختلف، این توطئه‌ها را ناکام گذاشته است.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) در پایان با اشاره به مواضع ضد جنگ پیروان ادیان مختلف در جهان و ایران، گفت: بسیاری از یهودیان جهان و همچنین نمایندگان اقلیت‌های دینی در ایران، اقدامات رژیم صهیونیستی و سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا را محکوم کرده‌اند و این مسئله نشان می‌دهد جنایت‌های صهیونیسم ارتباطی با آموزه‌های اصیل ادیان الهی ندارد.