۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

دریادار سیاری: آمریکا در جنگ با ایران شکست خواهد خورد

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: آمریکا در جنگ با ایران به دلیل رشادت و ایستادگی غیورمردان نیروهای مسلح و پشتیبانی ملت همیشه در صحنه، شکست خواهد خورد و این در تاریخ ماندگار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با حضور در سازمان هواپیمایی کشور، با ابوذر قربان شیرودی دیدار و گفتگو کرد.

دریادار سیاری در این دیدار گفت: در خصوص انتقال شهدای ناو دنا به کشور، از سازمان هواپیمایی کشور نهایت تشکر و قدردانی را داریم چراکه در این مورد به صورت داوطلبانه و خودجوش وارد عمل شدند و ما را همراهی کردند و این بسیار برای ما ارزشمند بود.

معاون هماهنگ کننده ارتش در این دیدار ضمن اشاره به تشییع با شکوه شهدای ناو دنا افزود: حضور مردم در تشییع جنازه شهدای ناو دنا، بسیار حماسی بود که جلوه ای از قدردانی مردم از رشادت های این عزیزان بود.

وی به اولین حضور ارتش در دریای مدیترانه اشاره و اظهار کرد: در اولین حضور نیروی دریایی راهبردی ارتش در مدیترانه، رهبر شهید فرمودند که «حضور شما برای اولین بار در دریای مدیترانه با وجود همه تحریم ها و محدودیت ها، دنیا را تکان داد و وقتی شما از تنگه باب المندب و دریای سرخ و ... عبور می‌کنید دشمنان و کشورهای منطقه مثل زنبور به جوش و خروش می‌افتند و این برای کشورهای منطقه الهام آفرین است».

دریادار سیاری با اشاره به جنگ آمریکا در ویتنام و ونزوئلا که با ترور، کودتا و خرابکاری توانست به اهداف خود برسد، افزود: آمریکا در جنگ با ایران به خاطر رشادت و ایستادگی غیورمردان نیروهای مسلح و پشتیبانی ملت همیشه در صحنه، با تمام تجهیزات و توانمندی پوشالی دفاعی‌اش شکست خواهد خورد و این در تاریخ ماندگار خواهد شد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در پایان ضمن اشاره به تاب آوری اجتماعی بالای مردم ایران در شرایط جنگ تحمیلی گفت: این تاب آوری بالای مردم در شرایط فعلی، وظیفه مسئولان را سنگین‌تر می‌کند و باید با تلاش شبانه روزی خود قدردان این اتحاد و انسجام ملی مردم باشند.

کد مطلب 6829672
زهرا علیدادی

    • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      آن روزهای سخت اول جنگ در فقدان رهبر شهید. امثال دریادار سیاری نقش مهمی در ثبات و آرامش کشور داشتند
    • ک IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      حالا که آمریکا به ترک جنگ راضی نیست نیروهایش را در خلیج فارس محاصره کنید .
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      امیر انتظار داریم مانند زمان جنگ با دشمن بعثی، عملیاتی مانند پایگاه جهنمی توسط تکاوران کلاه سبز در عمق خاک کویت انجام دهید ...
    • علی IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      روح شهید سرلشگر رحیم موسوی شاد این عزیز از دست رفته یارواقعی رهبرشهیدمان بود
    • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      خوک زرد با جهالت خریت خودش نابودی امریکا و اسرائیل را بدست ایران قوی کلید زد انشاله!
    • IQ ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      این کله زرد محکوم به شکست است از خداوند متعال خواهانیم دفع شر نماید کسی از شهادت هراس ندارد ولیکن از زیانهای مالی که کشور وارد میشه نگرانیم

