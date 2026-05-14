تشرف زائران ایرانی به روضه شریفه؛ بیش از ۱۸ هزار نفر مشرف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، زائران ایرانی حاضر در مدینه منوره این روزها در کنار زیارت حرم نبوی، توفیق حضور در روضه شریفه را نیز بهدست آوردهاند؛ فضایی معنوی که بخشی از تشرفها با برنامهریزی کاروانی و بخشی نیز به صورت شخصی انجام شده است.
واحد فناوری اطلاعات و آمار ستاد مدینه منوره اعلام کرد تاکنون (تا پایان وقت ۲۳ اردیبهشت ماه) برای ۱۵ هزار و ۲۰۰ زائر ایرانی، نوبت تشرف به روضه شریفه به صورت گروهی و کاروانی دریافت شده است.
تشرف به روضه شریفه برای زائران ایرانی به دو شیوه انجام میشود؛ بخشی از نوبتها از سوی ستاد مدینه و در قالب کاروانها اخذ میشود و تعدادی از زائران نیز به صورت شخصی و عادی و از طریق اپلیکیشن «نسک» موفق به دریافت نوبت زیارت شدهاند.
که بنابر این گزارش حدود ۳ هزار نفر نیز این نوبت را به صورت عادی دریافت کرده اند.
بر همین اساس، تاکنون تقریبا تمامی زائران ایرانی حاضر در مدینه منوره توفیق تشرف به روضه شریفه را پیدا کردهاند و فرآیند نوبتگیری کاروانی نیز برای سایرین و تا پایان حضور زائران در مدینه ادامه خواهد داشت.
