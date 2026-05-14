به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با پرس تی وی، گفت: تنگه هرمز اکنون بیش از هر چیز از تجاوز آمریکا و محاصرهای که بر آن تحمیل کرده، آسیب میبیند.
وی ادامه داد: از نظر ما، تنگه هرمز برای تمامی کشتیهای تجاری باز است، اما آنها باید با نیروهای دریایی ما همکاری کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ما هیچ مانعی ایجاد نکردهایم؛ این آمریکاست که محاصره ایجاد کرده است و امیدوارم این وضعیت با رفع این محاصره غیرقانونیِ تحمیل شده از سوی آمریکا پایان یابد.
