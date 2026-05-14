  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

عراقچی: ما هیچ مانعی در تنگه هرمز ایجاد نکرده‌ایم

عراقچی: ما هیچ مانعی در تنگه هرمز ایجاد نکرده‌ایم

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما هیچ مانعی در تنگه هرمز ایجاد نکرده‌ایم و این آمریکاست که محاصره ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با پرس تی وی، گفت: تنگه هرمز اکنون بیش از هر چیز از تجاوز آمریکا و محاصره‌ای که بر آن تحمیل کرده، آسیب می‌بیند.

وی ادامه داد: از نظر ما، تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است، اما آن‌ها باید با نیروهای دریایی ما همکاری کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ما هیچ مانعی ایجاد نکرده‌ایم؛ این آمریکاست که محاصره ایجاد کرده است و امیدوارم این وضعیت با رفع این محاصره غیرقانونیِ تحمیل‌ شده از سوی آمریکا پایان یابد.

کد مطلب 6829683
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      برادر عزیز آقای عراقچی امروز شما فرمانده دپلماسی هستید پس بنابراین بخاطر شهدا رهبر شهیدمان محکم بایستید واز کشور و ملت ایران دفاع کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه