صدای بهزیستی البرز در سایه جمعیت فزاینده گم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، در یکصد و پنجمین جلسه ستاد مدیریت محله محور قرارگاه اجتماعی استان البرز، با حضور سید جواد حسینی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به مشکلات زیرساختی استان البرز اظهار کرد: جامعه بهزیستی از جمله اقشاری است که شاید صدای آن‌ها کمتر شنیده شود، اما مطالبات و نیازهایشان بسیار جدی و مهم است و مسئولان باید برای رفع مشکلات این قشر تلاش مضاعف داشته باشند.

وی با بیان اینکه استان البرز با رشد فزاینده جمعیت و مهاجرت روبه‌رو است، افزود: با وجود افزایش جمعیت، زیرساخت‌های متناسب با این رشد در استان ایجاد نشده و یکی از حوزه‌هایی که نیازمند توجه ویژه است، بخش بهزیستی و خدمات اجتماعی است.

عباسی تاکید کرد: جمعیت استان البرز به واسطه مهاجرت‌های گسترده افزایش یافته اما امکانات و زیرساخت‌های حمایتی متناسب با این شرایط توسعه پیدا نکرده است، بنابراین ضروری است سازمان بهزیستی استان به شکل ویژه مورد حمایت قرار گیرد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدیدها و پیگیری‌های انجام شده در حوزه بهزیستی بیان کرد: مجموعه بهزیستی استان با وجود محدودیت‌ها، خدمات ارزشمندی ارائه می‌دهد اما این حوزه همچنان نیازمند حمایت‌های بیشتر در بخش‌های مختلف است.

وی در ادامه به برخی مطالبات و نیازهای جامعه هدف بهزیستی اشاره کرد و گفت: پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان خانواده‌های تحت پوشش، بهره‌مندی رایگان زنان سرپرست خانوار از بیمه اجتماعی، حمایت از بیمه خویش‌فرمایی و کارفرمایی معلولان و همچنین جبران عدم کارایی معلولان برای ایجاد اشتغال باید به صورت جدی دنبال شود.

عباسی همچنین بر لزوم افزایش حق پرستاری مددجویان، ارتقای امکانات و تجهیزات اورژانس اجتماعی، پرداخت کمک‌هزینه مسکن و تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی تاکید کرد و افزود: ایجاد شهرک و دهکده سالمندان و تسهیل در صدور مجوزهای مربوط به این حوزه از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی حمایت از خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو و چندقلو را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: باید بخشی از مشکلات و مطالبات جامعه هدف سازمان بهزیستی با برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم برطرف شود تا صدای این قشر بیشتر شنیده شود.