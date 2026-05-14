۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

افتتاح طرح بزرگ اقتصاد مقاومتی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - طرح بزرگ اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی در خرم‌آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج‌شنبه هم‌زمان با هفته بسیج سازندگی، کارگاه بزرگ اقتصاد مقاومتی با اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۵۹ نفر در شهرستان خرم‌آباد با حضور سردار «زهرایی» رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و جمعی از مسئولان لرستان افتتاح شد.

این طرح بزرگ شامل کارگاه زیتون، کارگاه تولید لوله پلی‌اتیلن، گلخانه ۳۲۰۰ متری، کارگاه روغن‌گیری، کارگاه خوراک دام، کارگاه گلاب‌گیری و تولید عرقیجات، کارگاه فراوری زیتون، باغ گردو، کارگاه تولید بلوک و جدول و مزرعه پرورش زنبورعسل است.

