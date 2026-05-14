به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه همزمان با هفته بسیج سازندگی، کارگاه بزرگ اقتصاد مقاومتی با اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای ۵۹ نفر در شهرستان خرمآباد با حضور سردار «زهرایی» رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و جمعی از مسئولان لرستان افتتاح شد.
این طرح بزرگ شامل کارگاه زیتون، کارگاه تولید لوله پلیاتیلن، گلخانه ۳۲۰۰ متری، کارگاه روغنگیری، کارگاه خوراک دام، کارگاه گلابگیری و تولید عرقیجات، کارگاه فراوری زیتون، باغ گردو، کارگاه تولید بلوک و جدول و مزرعه پرورش زنبورعسل است.
