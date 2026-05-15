به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که این آزمایش با تجزیه و تحلیل قطعات DNA در جریان خون فرد عمل میکند و میتواند رویکردی قدرتمند و مقرون به صرفه برای غربالگری سرطان و سایر مشکلات سلامتی ارائه دهد.
«جاسمین ژو»، محقق ارشد، استاد آسیبشناسی و پزشکی آزمایشگاهی و محقق مرکز جامع سرطان جانسون سلامت دانشگاه کالیفرنیا، گفت: «تشخیص زودهنگام بسیار مهم است. میزان بقا زمانی که سرطانها قبل از گسترش تشخیص داده میشوند، بسیار بیشتر است. اگر سرطان را در مرحله یک تشخیص داده شود، نتایج به طور چشمگیری بهتر از مرحله چهار است.»
این آزمایش که MethylScan نام دارد، DNA سلولهای هر اندام را که به طور طبیعی به جریان خون میریزند، تجزیه و تحلیل می کند. این ماده ژنتیکی حامل سیگنالهایی است که منعکس کننده اتفاقات در بدن است.
ژو گفت: «هر روز ۵۰ تا ۷۰ میلیارد سلول در بدن ما میمیرند. آنها نه تنها ناپدید میشوند، بلکه DNA آنها وارد جریان خون میشود. این بدان معناست که ما از قبل اطلاعاتی از تمام اندامهای خود که در خون در گردش هستند، داریم.»
این آزمایش به طور خاص فرآیندی به نام متیلاسیونDNA را ارزیابی میکند که در آن برچسبهای شیمیایی متصل به DNA به تنظیم فعالیت ژن کمک میکنند. الگوهای متیلاسیون بر اساس نوع بافت متفاوت است و میتواند زمانی که سلولها سرطانی یا بیمار میشوند، تغییر کند.
«ونیوان لی»، محقق و استاد آسیبشناسی و پزشکی آزمایشگاهی در دانشگاه کالیفرنیا، در یک بیانیه خبری گفت: «متیلاسیونDNA نشان دهنده وضعیت سلامت یک بافت است. این یک سیگنال بسیار آموزنده است.»
خوشبختانه، بیشتر اینDNA منتقل شده از طریق خون از تومورها یا اندامهای آسیب دیده نمیآید. حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از سلولهای خونی سالم سرچشمه میگیرند که باعث ایجاد نویز پسزمینه برای آزمایش میشود.
محققان با توسعه تکنیکی که بیشتر اینDNA پسزمینه را قبل از توالییابی ژنتیکی حذف میکند، این مشکل را حل کردند. این فرآیند به طور انتخابی قطعات DNA غیرمتیله شده را نادیده میگیرد. برای آزمایش دقت MethylScan، محققان نمونههای خون ۱۰۶۱ نفر، از جمله بیماران مبتلا به سرطان کبد، ریه، تخمدان و معده را تجزیه و تحلیل کردند. برخی دیگر بیماریهای کبدی مانند هپاتیتB، هپاتیتC، بیماری کبدی مرتبط با الکل و بیماری کبد چرب داشتند.
محققان دریافتند این آزمایش حدود ۶۳٪ از سرطانها را در تمام مراحل و حدود ۵۵٪ از سرطانهای مراحل اولیه تشخیص داد.
MethylScan تقریباً۸۰٪ از موارد سرطان کبد را تشخیص داد. همچنین میتواند انواع مختلف بیماری کبد را تشخیص دهد و حدود ۸۵٪ از بیماران را به درستی طبقهبندی کند.
الگوهای متیلاسیون ردیابی شده توسط این آزمایش به شناسایی محل سیگنال در بدن کمک کرد.
لی گفت: «توانایی ردیابی سیگنالها تا منبع آنها مهم است زیرا پس از آزمایش خون مثبت، باید تصویربرداری یا سایر روشهای تشخیصی که به سمت اندام مناسب هدایت میشوند، انجام شود.»
محققان گفتند که آزمایشهای بزرگتری برای تأیید عملکرد این آزمایش در غربالگری در دنیای واقعی مورد نیاز است. ژو گفت: «این مطالعه نشان میدهد که پروفایل متیلاسیون مبتنی بر خون میتواند اطلاعات بالینی معناداری را در مورد بیماریهای متعدد ارائه دهد. این یک پیشرفت هیجانانگیز است که ما را به تحقق رویای یک سنجش واحد برای تشخیص جهانی بیماری نزدیکتر میکند.»
نظر شما