۴۷۷زائر استان سمنان عازم سرزمین وحی؛ رکورد ۸درصدی فراتر از میانگین ملی

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها در محل حج و زیارت سمنان با بیان اینکه با برنامه‌ریزی و هماهنگی به‌عمل آمده اعزام تمتع زائران از هفتم اردیبهشت ماه آغاز و تا ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: مطابق با حوادثی که در کشورمان رخ داد تعداد کاروان اعزامی تمتع استان به چهار کاروان کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه امسال با توجه به استقبال زائران کاروان پنجمی نیز به استان سمنان اختصاص یافته است که این کاروان مجموع اعزامی‌های تمتع ۱۴۰۵ در استان را به ۴۷۷ نفر افزایش داده است، افزود: یک هزار و ۲۰۰ نفر در ابتدا سهمیه زائران تمتع ۱۴۰۵ استان سمنان بود که با توجه به مسائلی مانند جنگ و مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در کاهش سهمیه تمتع امسال، ۴۰ درصد زائران استان سمنان به سرزمین وحی اعزام می شوند که البته این رقم هشت درصد بیش از سهمیه کشوری است و در این زمینه استان وضعیت خوبی دارد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه دو کاروان به در قالب ۲۰۰ نفر به گرمسار و سمنان اختصاص داده شده است یک کاروان به دامغان به ظرفیت ۷۵ نفر و دو کاروان هم به شاهرود با ظرفیت ۲۰۲ اختصاص داده شده است، گفت: یک کاروان زوجی، یک کاروان ارزان قیمت و سه کاروان هم با درجه بندی متفاوت زائران را به سرزمین وحی می برند که در زمینه تنوع کاروان ها هم شرایط خوبی در استان سمنان حاکم است.

چتری ضمن بیان اینکه تمام مقدمات سفر مانند ثبت نام، دریافت وجه، واکسن مننژیت، پرداخت ارز زائران تمتع و ... در کوتاه ترین زمان صورت گرفت از سوی دیگر کلاس های آموزشی نیز برای زائران برگزار شده است. ، گفت: اولین کاروان استان سمنان ۱۵ و آخرین کاروان هم ۲۲ اردیبهشت ماه به سرزمین وحی اعزام شدندو زائران همگی در کشور عربستان هستند.

وی با بیان اینکه امسال تمام کاروان هایی که اعزام شدند مدینه قبل شدند یک اتفاق نادر هم در حوزه اعزام های کاروان ها رقم خورد و آن اینکه مدت اقامت مدینه دو روز افزایش یافته است بیان کرد: علاوه بر ۴۷۷ زائر، ۱۳ مدیر و معاون و روحانیان کاروان ها نیز اعزام شدند

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه هیچ زائر جا مانده ای خوشبختانه نداریم و تمام زائران استان سمنان به عربستان اعزام شدند، گفت: امسال همچنین تمام زائران از مدینه به مکه با قطار سریع السیر منتقل خواهند شد و در حال حاضر دو کاروان استان در مکه حضور دارند و سه کاروان دیگر در مدینه هستند.

چتری افزود: از زائران استان سمنان همچنین درخواست شده مانند مردمی که شب ها در میدان هستند، برنامه ریزی لازم را در میدان های دعا و معنویت داشته باشند و در مسجد النبی و مسجد الحرام برای برائت و دعاهای دست جمعی اقدام کنند