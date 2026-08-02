۸۰۱ نفر از استان سمنان در صف حج تمتع ۱۴۰۵؛ ظرفیت رو به تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله چتری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در بستر مجازی موکب رسانهای سمنان مستقر در کربلای معلی، با اشاره به آخرین وضعیت زائران اربعین استان سمنان اظهار کرد: شرایط زائران اربعین استان، خوشبختانه خوب است.
وی افزود: خدمترسانی به زائران اربعین حسینی نیز تا این لحظه بهخوبی انجام شده و روند ارائه خدمات بدون مشکل در حال انجام است.
چتری با اشاره به روند انتقال زائران استان سمنان به عتبات عالیات گفت: پروازهای فرودگاههای سمنان و شاهرود نیز به مقصد نجف انجام شده و خوشبختانه هیچ مشکلی در انتقال زائران مشاهده نشده است.
وی درباره حج تمتع نیز گفت: پیشثبتنامهای حج تمتع همچنان ادامه دارد و تا هشتم مردادماه ۱۴۰۵ در استان سمنان، ۸۰۱ نفر پیشثبتنام خود را انجام دادهاند.
مدیر حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه ظرفیت باقیمانده حداکثر ۶۰ نفر است، افزود: از میان افرادی که پیشثبتنام کردهاند، ۳۴۰ نفر مرد و ۴۶۱ نفر زن هستند.
چتری ادامه داد: همه ۸۰۱ نفری که در استان سمنان پیشثبتنام کردهاند، دارای مذهب شیعه هستند و کل سهمیه اختصاصیافته به استان سمنان نیز ۸۶۱ نفر است.
وی با اشاره به وضعیت تحصیلی پیشثبتنامشدگان حج تمتع استان سمنان گفت: ۱۹۱ نفر دارای مدرک دیپلم، ۱۵۲ نفر دارای تحصیلات ابتدایی و ۵۲ نفر نیز بیسواد هستند.
چتری افزود: در بین ثبتنامشدگان، ۱۴۲ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۹۵ نفر سیکل، ۸۲ نفر کارشناسی ارشد، ۳۸ نفر فارغالتحصیل نهضت سوادآموزی، ۳۵ نفر کاردانی، ۱۰ نفر دکترا و چهار نفر نیز دارای تحصیلات حوزوی هستند.
وی با بیان اینکه کاروان استان از لحاظ سنی نیز شرایط خوبی دارد، اظهار کرد: یک نفر از افراد ثبتنامشده بالای ۸۵ سال، پنج نفر بین ۸۰ تا ۸۵ سال و ۲۶ نفر بین ۷۵ تا ۸۰ سال سن دارند.
مدیر حج و زیارت استان سمنان ادامه داد: ۵۸ نفر بین ۷۰ تا ۷۵ سال، ۶۳ نفر بین ۴۵ تا ۵۰ سال، ۶۹ نفر بین ۴۰ تا ۴۵ سال و ۱۲۶ نفر بین ۵۰ تا ۵۵ سال سن دارند.
چتری گفت: ۱۴۱ نفر از داوطلبان اعزام به حج تمتع امسال که پیشثبتنام خود را از استان سمنان انجام دادهاند، بین ۵۵ تا ۶۰ سال سن دارند.
وی افزود: ۱۴۵ نفر از داوطلبان نیز بین ۶۵ تا ۷۰ سال سن دارند و بیشترین فراوانی ثبتنامشدگان با ۱۶۷ نفر مربوط به گروه سنی ۶۰ تا ۶۵ سال است.
چتری درباره اولویتهای اعزام به حج تمتع نیز گفت: در حال حاضر تمامی ثبتنامشدگان حج ۱۴۰۵ که تاکنون مشرف نشدهاند و افرادی که دارای فیشهای ودیعهگذاری تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ هستند، میتوانند پیشثبتنام خود را از طریق سایت «حج من» انجام دهند.
وی در پایان با اشاره به روند ثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵ در استان سمنان اظهار کرد: در شاخص تعداد ثبتنام در روز، ۳۱ تیرماه با ۲۰۹ نفر، شلوغترین روز پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵ از طریق سایت حج و زیارت بوده است.
نظر شما