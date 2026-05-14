۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

گرد و غبار و وزش باد شدید مهمان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گردوغبار در مناطق مختلف استان به ویژه نواحی غربی و جنوبی طی امروز و فردا خبر داد.

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس آخرین تغییرات نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، پدیده غالب جوی در استان طی امروز پنجشنبه و فردا جمعه، افزایش سرعت وزش باد و انتقال و خیزش گردوغبار خواهد بود.

وی بیان کرد: طی این مدت آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق به ویژه نواحی غربی و جنوبی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوغبار دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برای روز شنبه نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و به تدریج افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و احتمال غبار پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان، گفت: تا روز شنبه تغییرات دمایی قابل توجهی در سطح استان نخواهیم داشت.

کرمی اضافه کرد: در شبانه‌روز گذشته چرام با بیشینه دمای ۳۷.۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و مارگون با کمینه دمای ۹.۱ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 6829747

