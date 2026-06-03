پایداری جوی و ماندگاری هوای گرم در کهگیلویه وبویراحمد طی پنج روز آینده

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، طی پنج روز آینده جو غالب استان پایدار و آسمان اغلب مناطق صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، در برخی ساعات روز افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید مورد انتظار است که می‌تواند با احتمال خیزش گرد و غبار در برخی نقاط همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه وضعیت دمایی استان نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت، تصریح کرد: ماندگاری هوای گرم در سطح استان همچنان ادامه دارد و تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی تاکید کرد:برای روز چهارشنبه تا جمعه برای مناطق سردسیری و گرمسیری آسمان استان غالباً صاف و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و احتمال غبار پیش بینی شده است.

کرمی اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، لیکک با ثبت بیشینه دمای ۴۳.۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۳.۶ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند.