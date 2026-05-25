افزایش محسوس دما و وزش باد شدید در کهگیلویه و بویراحمد تا پایان هفته

علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز در برخی مناطق استان افزایش میزان ابر پیشبینی میشود و برای پنج روز آینده نیز جو غالب استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی افزود: در این مدت گاهی افزایش وزش باد، گرد و غبار و در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از نظر دمایی نیز به تدریج تا پایان هفته افزایش محسوس دما در سطح استان پیشبینی میشود.
وی با اشاره به پیشبینی روزانه مناطق سردسیری و گرمسیری استان بیان کرد: برای روز دوشنبه چهارم خردادماه، آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش باد و در برخی مناطق تندباد شدید و غبار پیشبینی شده است.
کرمی ادامه داد: همچنین برای روز سهشنبه پنجم خرداد، آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش باد و در برخی مناطق تندباد و غبار و برای روز چهارشنبه ششم خرداد نیز آسمان صاف گاهی همراه با افزایش وزش باد، تندباد و غبار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس دادههای ثبت شده، لیشتر با بیشینه دمای ۴۱.۶ درجه سانتیگراد گرمترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۳.۳ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته بودند.
