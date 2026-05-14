شهدای امنیت سد محکمی در برابر نفوذ دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی پیش از ظهر پنجشنبه با حضور در منزل شهید والامقام سیدعلی احمدنژاد از شهدای جنگ تحمیلی، با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید احمدنژاد و همرزمانش، تکریم خانواده شهدا را تداوم بخش راه شهید دانست و اظهار داشت: وقتی امروز مردم در نقاط مختلف کشور با خیالی آسوده زندگی می کنند، بدانند که مدیون خون پاک جوانانی همچون شهید سیدعلی احمدنژاد و صبر و استقامت خانواده های معزز آنان هستند و این جوانان با نثار جان خود، امنیت پایدار را برای میهن اسلامی به ارمغان آوردند.

وی تکریم خانواده شهدا را یک وظیفه همگانی خواند و تصریح کرد هر بار که به دیدار خانواده یک شهید می رویم، در حقیقت با آمریکا و ایادی صهیونیستی آن اعلام جنگ می کنیم و نشان می دهیم که راه شهدا تا ظهور حضرت حجت ادامه دار است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت شهدای جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان در خط مقدم مقابله با توطئه های شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادند و خون پاکشان ضامن امنیت پایدار میهن اسلامی است و امنیت کشور مرهون از خودگذشتگی جوانانی است که در نیروی مسلح جان خود را مخلصانه فدا کردند و با نثار جان خود به دشمنان ثابت کردند که امنیت ملت ایران همه هستی آنان است و هرگز اجازه نمی دهند توطئه های آمریکا و صهیونیستی کوچکترین خللی در آرامش مردم ایجاد کند.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی با بیان اینکه پیروی از ولی فقیه از اصول راسخ نیروهای مسلح است، افزود: پیروی از ولی فقیه همواره به عنوان یک اصل محکم و استوار در میان کارکنان نیروهای مسلح جاری و ساری بوده است و اطاعت از فرامین رهبری رمز عبور این کارکنان سلحشور از پیچیده ترین توطئه های دشمنان است.

وی گفت: امروز نیز این اصل با قدرت بیشتری در مجموعه فراجا دنبال می شود و خانواده معظم شهدا نیز با الگوگیری از همین باور، بزرگترین سرمایه خود را در راه نظام فدا کردند و دشمنان باید بدانند این مسیر با رهبری حضرت امام سیدمجتبی خامنه ای عزیز تا ظهور حضرت حجت با قوت ادامه خواهد یافت.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان مازندران در پایان بر ضرورت روایتگری و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: وظیفه ما تنها نام بردن از شهدا نیست، بلکه باید جانفشانی های مخلصانه آنان در نیروهای مسلح را به درستی تبیین کنیم تا مردم بدانند امنیت کشور چگونه و با چه قیمتی به دست آمده است.

گفتنی است در پایان این دیدار، والدین شهید احمدنژاد با یادآوری خاطراتی از فرزندشان در روزهای سخت جنگ تحمیلی، بر لزوم ادامه راه شهدا و حفظ هوشیاری در برابر فتنه های جدید دشمنان تأکید کرد.

شهید سیدعلی احمدنژاد به همراه همسنگرش سید امیرحسین مهدوی واری، در دوازدهم اسفندماه ۱۴۰۴ در پی اصابت موشک به محل خدمتشان در پلیس آگاهی فراجا به شهادت رسید.