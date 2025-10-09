به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا روز پنجشنبه در جلسه بصیرت کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجانشرقی، با گرامیداشت یاد شهدا و خانوادههای آنان، نقش فراجا در پاسداری از امنیت، عزت و ارزشهای انقلاب اسلامی را حیاتی دانست و اظهار کرد: تا زمانی که دلهای ما به خدا متصل است، هیچ قدرتی قادر به شکست ملت ایران نخواهد بود.
وی ضمن تبریک هفتهی انتظامی به فرماندهان، روحانیون و خانوادههای معظم شهدا گفت:پلیس نماد نظم، اقتدار و آرامش جامعه است. اگر فراجا نباشد، جامعه با هرجومرج روبهرو میشود. پلیس محور ثبات و اطمینان در زندگی مردم است.
شیرازی با تجلیل از خانوادههای معظم شهیدان احمدپور، رضازاده و جوانی افزود: آذربایجان شرقی استانی ولایتمدار و مهد غیرت و ایثار است. این استان افتخار دارد سه امامجمعهی شهید — قاضی طباطبایی، مدنی و آلهاشم — را تقدیم انقلاب کرده است. هیچ استانی در کشور چنین سابقهای ندارد. شهدا چراغ راه هدایت ملتاند و خانوادههای شهدا ستونهای استقامت جامعهاند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه با بیان اینکه «امنیت، ارمغان خون شهداست»، اظهار داشت: امروز همهی آرامشها، ثباتها و موفقیتها در سایه مجاهدت شهدا و جانبازان شکل گرفته است. خانوادههای شهدا با صبر و ایمان خود مسیر پایداری انقلاب را هموار کردهاند. اگر امروز ایران در امنیت و اقتدار است، به برکت خون کسانی است که در راه خدا و ولایت جان دادند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه نیروهای فراجا افزود: پلیس در روزهایی که دیگران در آسایشاند، در میدان است. عید نوروز و تعطیلات، روز کار پلیس است. مردم باید بدانند امنیت موجود، حاصل ایثار و تلاش شبانهروزی نیروهای فراجاست. هیچ دستگاهی به اندازهی پلیس در تمام لحظات زندگی مردم حضور ندارد.
شیرازی با اشاره به حوادث تاریخی انقلاب اسلامی تصریح کرد: از جنگ تحمیلی تا فتنههای ۷۸ و ۸۸، دشمنان تلاش کردند ریشهی انقلاب را بزنند، اما ملت ایران هر بار با توکل به خدا و تبعیت از رهبری سربلند بیرون آمد. دشمنان امروز هم باید بدانند که این ملت شکستناپذیر است. قدرت خداوند بالاتر از همهی قدرتهاست و تا زمانی که دلهایمان با ولایت پیوند دارد، هیچ قدرتی نمیتواند بر ایران غلبه کند.
وی با یادآوری مجاهدت رزمندگان در دفاع مقدس و جبهه مقاومت گفت: در جنگ هشت ساله هیچکس باور نمیکرد ملت ایران پیروز شود؛ اما ایمان، اخلاص و فداکاری رزمندگان، راه عزت را گشود. همان ایمان امروز در نیروهای فراجا زنده است و استمرار آن، تضمینکنندهی امنیت و اقتدار ملی خواهد بود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر ضرورت تبیین جایگاه پلیس در جامعه بیان کرد: فراجا تنها یک نهاد اجرایی نیست؛ بلکه ضامن آرامش روانی، فرهنگی و اجتماعی مردم است. اگر امنیت نباشد، نه سیاست رشد میکند، نه اقتصاد، نه فرهنگ. باید خدمات پلیس برای مردم بهدرستی تبیین شود تا بدانند این نعمت بزرگ چگونه حاصل شده است.
وی متذکر شد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، یاد شهدا باید در جامعه زنده بماند. در فراجا لازم است زندگی و سیرهی شهدا ثبت و منتشر شود تا نسل جدید بداند این امنیت آسان به دست نیامده است. شهدا پیشکسوتان فراجا و افتخار نظام جمهوری اسلامیاند.
شیرازی ضمن قدردانی از فرماندهی انتظامی استان و مسؤولان خاطرنشان کرد: خدا را شاکریم که در این مجموعه، خادمان انقلاب گرد آمدهاند. دعا میکنم خداوند مرگ ما را شهادت قرار دهد، نسل ما را ادامهدهندهی راه شهیدان و عاشقان ولایت بدارد و امنیت کشور را روزبهروز مستحکمتر سازد. یقین داریم پایان این سختیها عزت، سربلندی و پیروزی ملت ایران است.
