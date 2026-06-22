شهدای دنا امنیت و عزت ایران اسلامی را تضمین کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی بعدازظهر دوشنبه به همراه جمعی از فرماندهان و معاونان این مجموعه با حضور در منزل شهید سروان محمود صادقی از شهدای ناوشکن دنا در ساری، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید، با مادر این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار، شهدای ناوشکن دنا را مایه افتخار نیروهای مسلح و ملت ایران دانست و اظهار کرد: تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و پایبندی به ارزشهای دینی، همواره رمز موفقیت و اقتدار مدافعان امنیت کشور در عرصههای مختلف بوده است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به جایگاه والای شهادت افزود: شهادت پایان زندگی نیست، بلکه آغاز حیاتی جاودانه و معاملهای الهی است. شهید سروان محمود صادقی و همرزمانش با ایثار جان خود، امنیت و آرامش امروز کشور را تضمین کردند و ملت ایران قدردان این فداکاریها است.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی با بیان اینکه مدافعان امنیت تنها در میدانهای عملیاتی نقشآفرینی نمیکنند، تصریح کرد: نیروهای مسلح علاوه بر تأمین امنیت فیزیکی، پشتوانه امنیت روانی جامعه نیز هستند و دشمنان با وجود همه تلاشها برای ایجاد ناامیدی و هراس در میان مردم، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندهاند.
وی ادامه داد: خون مطهر شهدا چراغ راه آینده کشور است و هرگز اجازه نخواهد داد توطئههای دشمنان علیه ملت ایران به نتیجه برسد. فرهنگ ایثار، شهادت و غیرت دینی ریشهای عمیق در جامعه دارد و با تداوم این فرهنگ، امنیت و اقتدار کشور مستحکمتر از گذشته حفظ خواهد شد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران همچنین حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف را عامل خنثیسازی توطئههای دشمنان برشمرد و گفت: ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی همواره پشتیبان نیروهای مسلح بودهاند و در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کردهاند.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی خاطرنشان کرد: ملت ایران با الهام از راه شهدا و تحت هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برابر هرگونه زیادهخواهی ایستادگی خواهد کرد و عزت و سربلندی کشور را مرهون ایثار و ازخودگذشتگی فرزندان برومند این سرزمین میداند.
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