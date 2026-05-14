خبرگزاری مهر، گروه استانها: بوشهر این روزها، مثل بسیاری از نقاط کشور، در متن گفتوگوهای روزمره مردم با یک دغدغه آشنا روبهرو است؛ قیمتهایی که گاه با منطق خرید خانوارها همخوانی ندارد و نوسان آن، بهویژه در کالاهای اساسی، موجب شده نگاهها بیش از گذشته به سمت بازار و نحوه نظارت بر آن برود.
در حالی که مسئولان استان از تداوم تأمین کالا و فعالیت مستمر بازرسان خبر میدهند، مردم نیز انتظار دارند این نظارتها فقط در حد اعلام و وعده باقی نماند و در عمل، بر سفره زندگی آنان اثر بگذارد.
در بازارهای بوشهر، میان قفسهها و سبدهای خرید، نگرانی خریداران به چشم میخورد و میگویند افزایشهای بعضاً بیضابطه، خرید روزانه را دشوارتر کرده و ضرورت دارد دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری بر روند قیمتگذاری، درج قیمت و عرضه کالا نظارت کنند.
مطالبه مردم از مسئولان برای نظارت و برخورد
یکی از شهروندان بوشهری که در حال خرید اقلام خوراکی بود، با لحنی انتقادی اما آرام گفت: قیمت بعضی کالاها هر بار که برای خرید میآییم فرق کرده است.
وی ادامه داد: مردم دیگر نمیدانند باید به چه قیمتی اعتماد کنند. انتظار ما این است که نظارتها بیشتر شود و اجازه ندهند هر مغازهای برای خودش قیمت بگذارد.
شهروند دیگری نیز که در همان بازار مشغول انتخاب کالاهای اساسی بود، با اشاره به فشار هزینههای زندگی بیان کرد: مردم چیزی جز ثبات نمیخواهند. اگر کالا هست و کمبودی هم نیست، پس چرا قیمتها اینقدر بالا و پایین میشود؟
وی تصریح کرد: نظارت میدانی باید جدی باشد، نه فقط روی کاغذ. فروشنده هم باید بداند اگر تخلف کند، بلافاصله با او برخورد میشود.
این خواستهها در حالی مطرح میشود که مسئولان استان بوشهر طی روزهای اخیر از افزایش رصد بازار، اجرای گشتهای مشترک و برخورد با تخلفات اقتصادی خبر دادهاند؛ رویکردی که به گفته آنها با هدف صیانت از حقوق مصرفکننده و جلوگیری از گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات دنبال میشود.
انجام گشتهای مشترک نظارتی
فرماندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، بر استمرار نظارتها بر بازار تأکید کرد و از فعالیت گشتهای مشترک نظارتی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: در روزهای اخیر بازرسی از اصناف شدت گرفته و بیش از ۱۳۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.
محمد مظفری با اشاره به برخورد قانونی و قاطع با متخلفان صنفی افزود: گشتهای فشرده نظارتی ادامه خواهد داشت و گزارشهای مردمی به جدیت پیگیری میشود و نتایج نیز به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
وی تصریح کرد: کنترل بازار و نظارت بر قیمتها، مطالبه بحق مردم است و ما این مطالبه را دنبال میکنیم.
به این ترتیب، مدیریت بازار در بوشهر وارد مرحلهای شده که هم مردم و هم مسئولان بر یک نکته اتفاق نظر دارند؛ بازار باید قابل پیشبینی، شفاف و تحت نظارت مستمر باشد.
استمرار گشتهای مشترک، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، از نگاه بسیاری از شهروندان میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد؛ اعتمادی که در ماههای اخیر، بیش از هر چیز، به ثبات قیمت و اطمینان از عرضه منصفانه وابسته شده است.
برخورد قاطع با متخلفان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام نظارتهای مستمر و پیشگیرانه بر بازار خبر داد و گفت: رسیدگی به شکایات مردمی و پروندههای تخلفات اقتصادی در اولویت قرار دارد.
سید موسی حسینی با تأکید بر ضرورت نظارت مستقیم و حضور میدانی مسئولان در بازار، هشدار داد که تعزیرات با هرگونه گرانفروشی، احتکار یا تخلف اقتصادی برخورد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که تخلف احراز شود، تشکیل پرونده، پلمب فوری و نصب پارچه تخلف از جمله اقدامات اجرایی خواهد بود؛ موضوعی که به گفته او باید نقش بازدارنده داشته باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر همچنین از مردم خواست تخلفات مشاهدهشده را گزارش کنند تا رسیدگی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی تأکید کرد: نظارت مؤثر زمانی نتیجه میدهد که مردم هم در این فرآیند مشارکت داشته باشند و گزارشهای آنان بهصورت دقیق پیگیری شود.
گرانفروشی و کمفروشی در صدر تخلفها
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از تأمین کالاهای اساسی، نظارت بر بازار و رصد قیمتها خبر داد.
نصرالله کشاورز با اشاره به تخلیه بار لنجهای حامل کالاهای اساسی در بنادر بوشهر، از تأمین نیاز بازار استان سخن گفت و افزود اکیپهای بازرسی فعال شدهاند.
به گفته کشاورز، تاکنون بیش از سه هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده و در نتیجه آن ۲۳۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.
وی مهمترین تخلفات را گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت عنوان کرد و با تأکید بر اینکه مشکلی برای تأمین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد، از تداوم نظارتها و برخورد با متخلفان خبر داد.
کمبودی در استان نداریم؛ تقویت نظارت و بازرسی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از نظارت میدانی بر بازار و اجرای طرح ضربتی دو هفتهای نظارت مستمر خبر داد.
رسول رستمی با اشاره به رصد روزانه وضعیت درج قیمتها، مقابله با احتکار، جلوگیری از گرانفروشی و نظارت بر عرضه کالاها، از برخوردهای تعزیراتی ویژه در حوزههای گرانفروشی، احتکار و عدم درج قیمتها سخن گفت.
رستمی با اشاره به گلایه برخی فروشندگان درباره افزایش قیمت کالاها از مبدا تولید، از تصویب عرضه تمامی کالاها بر اساس قیمتهای مصوب تنظیم بازار در نشست ستاد تنظیم بازار کشور خبر داد و اظهار کرد: سقف قیمت کالاها مشخص شده و فروشگاهها موظفاند قیمتهای مصوب را درج کنند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه در استان بوشهر کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت عرضه کالاهای اساسی در فروشگاهها با قیمت مصوب دنبال میشود و نظارتها بر این فرآیند استمرار خواهد داشت.
آنچه از بازار بوشهر این روزها شنیده میشود، بیش از آنکه نشانه کمبود کالا باشد، بازتاب حساسیت مردم نسبت به قیمتها و انتظار آنان از نظارت مؤثرتر است.
مردم میخواهند بدانند کالایی که در قفسه فروشگاه قرار دارد، با چه مبنایی قیمتگذاری شده و چرا در بازههای کوتاه، بهای آن تغییر میکند.
از سوی دیگر، مسئولان اقتصادی و نظارتی استان نیز تلاش دارند با تشدید بازرسیها، گشتهای مشترک، ثبت پروندههای تخلف و اعلام برخوردهای قانونی، پیام روشنی به بازار بدهند؛ هرگونه بیانضباطی در عرضه کالا، در استان بوشهر بدون پاسخ نخواهد ماند.
آنچه اکنون از زبان مردم و مسئولان شنیده میشود، یک نقطه مشترک دارد؛ بازار باید آرام، شفاف و تحت کنترل باشد.
مطالبه مردم بوشهر برای کنترل قیمتها، امروز در کنار وعده و گزارش دستگاههای اجرایی، به آزمونی برای کارآمدی نظارتها تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن، نه در آمار و گزارش، بلکه در سبد خرید روزانه خانوارها سنجیده خواهد شد.
