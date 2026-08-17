نظارت مستمر بر بازار بوشهر؛ ۷۸ پرونده تخلف تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح چهارروزه نظارت بر بازار، اظهار کرد: طرح ضربتی چهارروزه گشت مشترک در شهرستان بوشهر با مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اجرا شد، در مجموع ۴۷۲ مورد بازرسی و بازدید میدانی از واحدهای صنفی سطح شهرستان به عمل آمد که در نتیجه به شناسایی و برخورد با تخلفات صنفی و بهداشتی شد.

وی در ادامه با تشریح نتایج این نظارت ضربتی، افزود: در این مدت ۷۸ پرونده تعزیراتی برای متخلفان تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد، همچنین ۱۶۹ اخطار قانونی در حوزه‌های صنفی و بهداشتی صادر و ۲۳ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف معدوم شد، با هماهنگی به‌عمل‌آمده با اداره کل تعزیرات حکومتی همه پرونده‌های متشکله در همان روز بازرسی به شعب مربوطه ارجاع و فرآیند صدور رأی و جریمه متخلفان آغاز شده است.

فرماندار بوشهر با اشاره به صنوف دارای بیشترین تخلف، گفت: در این طرح صنوفی همچون شیرینی‌فروشی‌ها میوه‌فروشی‌ها مراکز عرضه ظروف یک‌بارمصرف مرغ‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها بیشترین آمار تخلف صنفی را به خود اختصاص دادند، اهم تخلفات شناسایی‌شده شامل گران‌فروشی عدم درج قیمت و عدم رعایت موازین بهداشت فردی و محیطی بوده است.

برخورد بدون اغماض با متخلفان

وی با تأکید بر نقش بازدارندگی این طرح، تصریح کرد: حضور تیم گشت مشترک و برخورد بدون اغماض با متخلفان موجبات رضایتمندی شهروندان و ایجاد بازدارندگی در سطح بازار را فراهم آورده است، استمرار این‌گونه بازرسی‌های مشترک به‌ویژه در نقاط پرتردد و صنوف هدف نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد داشت.

فرماندار بوشهر با قدردانی از همه دستگاه‌های مشارکت‌کننده، خاطرنشان کرد: از تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله جهاد کشاورزی شبکه بهداشت اتاق اصناف صمت و تعزیرات حکومتی که در اجرای این طرح همکاری داشتند صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی گفت: بر اساس مصوبات این طرح، گشت‌های مشترک نظارتی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه در نقاط پرتردد و صنوف هدف به‌صورت مستمر از شنبه تا سه‌شنبه هر هفته ادامه خواهد یافت تا ضمن تنظیم بازار زمینه‌های صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان بیش از پیش فراهم شود.