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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

نظارت مستمر بر بازار بوشهر؛ ۷۸ پرونده تخلف تشکیل شد

نظارت مستمر بر بازار بوشهر؛ ۷۸ پرونده تخلف تشکیل شد

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: ۴۷۲ بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان به عمل آمد که در نتیجه ۷۸ پرونده تخلف تعزیراتی و ۱۶۹ اخطار قانونی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح چهارروزه نظارت بر بازار، اظهار کرد: طرح ضربتی چهارروزه گشت مشترک در شهرستان بوشهر با مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اجرا شد، در مجموع ۴۷۲ مورد بازرسی و بازدید میدانی از واحدهای صنفی سطح شهرستان به عمل آمد که در نتیجه به شناسایی و برخورد با تخلفات صنفی و بهداشتی شد.

وی در ادامه با تشریح نتایج این نظارت ضربتی، افزود: در این مدت ۷۸ پرونده تعزیراتی برای متخلفان تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد، همچنین ۱۶۹ اخطار قانونی در حوزه‌های صنفی و بهداشتی صادر و ۲۳ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف معدوم شد، با هماهنگی به‌عمل‌آمده با اداره کل تعزیرات حکومتی همه پرونده‌های متشکله در همان روز بازرسی به شعب مربوطه ارجاع و فرآیند صدور رأی و جریمه متخلفان آغاز شده است.

فرماندار بوشهر با اشاره به صنوف دارای بیشترین تخلف، گفت: در این طرح صنوفی همچون شیرینی‌فروشی‌ها میوه‌فروشی‌ها مراکز عرضه ظروف یک‌بارمصرف مرغ‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها بیشترین آمار تخلف صنفی را به خود اختصاص دادند، اهم تخلفات شناسایی‌شده شامل گران‌فروشی عدم درج قیمت و عدم رعایت موازین بهداشت فردی و محیطی بوده است.

برخورد بدون اغماض با متخلفان

وی با تأکید بر نقش بازدارندگی این طرح، تصریح کرد: حضور تیم گشت مشترک و برخورد بدون اغماض با متخلفان موجبات رضایتمندی شهروندان و ایجاد بازدارندگی در سطح بازار را فراهم آورده است، استمرار این‌گونه بازرسی‌های مشترک به‌ویژه در نقاط پرتردد و صنوف هدف نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد داشت.

فرماندار بوشهر با قدردانی از همه دستگاه‌های مشارکت‌کننده، خاطرنشان کرد: از تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله جهاد کشاورزی شبکه بهداشت اتاق اصناف صمت و تعزیرات حکومتی که در اجرای این طرح همکاری داشتند صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی گفت: بر اساس مصوبات این طرح، گشت‌های مشترک نظارتی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه در نقاط پرتردد و صنوف هدف به‌صورت مستمر از شنبه تا سه‌شنبه هر هفته ادامه خواهد یافت تا ضمن تنظیم بازار زمینه‌های صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6918893

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