۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

نسخه عربی کتاب «خاطرات رهبر شهید انقلاب از پدر» رونمایی می‌شود

نسخه عربی کتاب «روایت آقا» با محوریت خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی از زندگی پدرشان امروز با حضور مهمانان عرب‌ در تهران و در جوار محل شهادت ایشان رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفتاد و پنجمین روز شهادت حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، مراسم رونمایی از کتاب «حکایة السید»، نسخه عربی کتاب «روایت آقا» با حضور شخصیت‌ها و مهمانان ایرانی، عربی و بین‌المللی امروز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

این کتاب که روایتی از زندگی، شخصیت و سلوک علمی و معنوی آیت‌الله سیدجواد خامنه‌ای، پدر و استاد رهبر شهید انقلاب است، از زبان ایشان و در امتداد شناخت ریشه‌های تربیتی و معرفتی شکل‌گیری شخصیت ایشان تدوین شده است.

کتاب «حکایة السید» که در جوار محل شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی رونمایی خواهد شد، از حیث «مستندنگاری» و «تاریخ شفاهی» جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا تنها یک خاطره‌نگاری خانوادگی نیست، بلکه پنجره‌ای به لایه‌های اجتماعی و مذهبی ایران، سبک زندگی عالمان دینی در ایران و عراق، نسبت میان تربیت خانوادگی و نقش آن در پرورش شخصیت‌های اثرگذار در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.

همچنین «حکایة السید» تصویری روشن و دقیق از مربی‌ای را ارائه می‌دهد که تأثیر او در تکوین شخصیت رهبر شهید انقلاب، بنیادین و تعیین‌کننده توصیف شده است. در این کتاب، ارزش‌هایی مانند زهد، قناعت، صداقت، تربیت دینی و نحوه زیست عالمان ایرانی، در قالب روایت شخصی و مستند بیان می‌شود.

زهرا علیدادی

