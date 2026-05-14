به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفتاد و پنجمین روز شهادت حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، مراسم رونمایی از کتاب «حکایة السید»، نسخه عربی کتاب «روایت آقا» با حضور شخصیتها و مهمانان ایرانی، عربی و بینالمللی امروز پنجشنبه برگزار خواهد شد.
این کتاب که روایتی از زندگی، شخصیت و سلوک علمی و معنوی آیتالله سیدجواد خامنهای، پدر و استاد رهبر شهید انقلاب است، از زبان ایشان و در امتداد شناخت ریشههای تربیتی و معرفتی شکلگیری شخصیت ایشان تدوین شده است.
کتاب «حکایة السید» که در جوار محل شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی رونمایی خواهد شد، از حیث «مستندنگاری» و «تاریخ شفاهی» جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا تنها یک خاطرهنگاری خانوادگی نیست، بلکه پنجرهای به لایههای اجتماعی و مذهبی ایران، سبک زندگی عالمان دینی در ایران و عراق، نسبت میان تربیت خانوادگی و نقش آن در پرورش شخصیتهای اثرگذار در تاریخ معاصر ایران به شمار میرود.
همچنین «حکایة السید» تصویری روشن و دقیق از مربیای را ارائه میدهد که تأثیر او در تکوین شخصیت رهبر شهید انقلاب، بنیادین و تعیینکننده توصیف شده است. در این کتاب، ارزشهایی مانند زهد، قناعت، صداقت، تربیت دینی و نحوه زیست عالمان ایرانی، در قالب روایت شخصی و مستند بیان میشود.
