به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان از نخستین لحظات بامداد و صبح امروز پنج شنبه مواضع نظامی و خودروها و تجهیزات رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی با سلاح متنوع هدف قرار داد.

در بیانیه های حزب الله درباره عملیات های ضدصهیونیستی آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد پنج شنبه یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش اشغالگر را هنگام پیشروی در شهرک البیاضه با موشک هدایت شونده هدف قرار دادند و خسارت قطعی به آن وارد کردند.

رزمندگان حزب الله ساعت ۰۲:۳۰ هم مرکز تجمع نظامیان اشغالگر و تجهیزات آنها را در شهرک البیاضه هدف حملات موشکی و توپخانه ای قرار دادند.

همچنین شماری از نظامیان صهیونیست که داخل یک خانه در شهرک دیر سریان مخفی شده بودند، هدف حمله توپخانه ای و موشکی حزب الله قرار گرفتند.

مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت 00:15 بامداد نیز شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی را حین حرکت از شهرک البیّاضة به سمت شهرک النّاقورة، موشک باران کردند.

رزمندگان حزب الله ساعت ۰۰:۱۰ بامداد هم یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «تل نحاس» در حومه شهرک «کفرکلا» با موشک هدایت‌شونده به صورت قطعی هدف قرار داده و آن را به آتش کشیدند.