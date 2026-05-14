۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

شکار دو تانک «مرکاوا» رژیم صهیونیستی با موشک‌های هدایت‌شونده حزب الله

حزب الله در ادامه حملات به مواضع نظامی رژیم صهیونیستی در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس، دو دستگاه تانک مرکاوای ارتش اشغالگر را در جنوب لبنان با موشک‌های هدایت‌شونده هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان از نخستین لحظات بامداد و صبح امروز پنج شنبه مواضع نظامی و خودروها و تجهیزات رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی با سلاح متنوع هدف قرار داد.

در بیانیه های حزب الله درباره عملیات های ضدصهیونیستی آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد پنج شنبه یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش اشغالگر را هنگام پیشروی در شهرک البیاضه با موشک هدایت شونده هدف قرار دادند و خسارت قطعی به آن وارد کردند.

رزمندگان حزب الله ساعت ۰۲:۳۰ هم مرکز تجمع نظامیان اشغالگر و تجهیزات آنها را در شهرک البیاضه هدف حملات موشکی و توپخانه ای قرار دادند.

همچنین شماری از نظامیان صهیونیست که داخل یک خانه در شهرک دیر سریان مخفی شده بودند، هدف حمله توپخانه ای و موشکی حزب الله قرار گرفتند.

مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت 00:15 بامداد نیز شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی را حین حرکت از شهرک البیّاضة به سمت شهرک النّاقورة، موشک باران کردند.

رزمندگان حزب الله ساعت ۰۰:۱۰ بامداد هم یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «تل نحاس» در حومه شهرک «کفرکلا» با موشک هدایت‌شونده به صورت قطعی هدف قرار داده و آن را به آتش کشیدند.

کد مطلب 6829891

