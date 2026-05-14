  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

بیش از ۹۰۰ مشاوره حقوقی رایگان در اجتماعات مردمی خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از ارائه بیش از ۹۰۰ مشاوره حقوقی رایگان در موکب‌های خدمات قضایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری اجتماعات شبانه مردمی در نقاط مختلف خراسان جنوبی، موکب‌های خدمات قضایی و حقوقی با حضور قضات، کارکنان اداری، اعضای شوراهای حل اختلاف، بسیج حقوقدانان و خادم‌یاران رضوی برپا شده است.

وی با بیان اینکه این خدمات از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون به صورت مستمر ادامه داشته، افزود: در این موکب‌ها بیش از ۹۰۰ مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان ارائه شده و خدماتی همچون ثبت رایگان سامانه ثنا و پاسخگویی به سوالات حقوقی مردم نیز انجام شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: در قالب پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» نیز بیش از ۱۰ پرونده با موضوعاتی از جمله اختلافات خانوادگی، خلع ید، دعاوی ملکی و نزاع که برخی از آن‌ها بیش از پنج سال در جریان رسیدگی قرار داشت، با صلح و سازش مختومه شده است.

عبداللهی با اشاره به اجرای این برنامه‌ها در نقاط مختلف استان تصریح کرد: مشاوران حقوقی در میادین اصلی و محل تجمعات مردمی مستقر شده‌اند و خدمات قضایی در فضایی مردمی و حماسی به شهروندان ارائه می‌شود.

وی همچنین از اجرای بیش از ۳۰ برنامه آموزشی و محله‌محور در راستای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با حضور قضات، وکلا، کارشناسان، اساتید دانشگاه، اعضای شوراهای حل اختلاف، میانجیگران و خادم‌یاران رضوی برگزار شده است.

کد مطلب 6829915

