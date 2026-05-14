بیش از ۹۰۰ مشاوره حقوقی رایگان در اجتماعات مردمی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری اجتماعات شبانه مردمی در نقاط مختلف خراسان جنوبی، موکبهای خدمات قضایی و حقوقی با حضور قضات، کارکنان اداری، اعضای شوراهای حل اختلاف، بسیج حقوقدانان و خادمیاران رضوی برپا شده است.
وی با بیان اینکه این خدمات از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون به صورت مستمر ادامه داشته، افزود: در این موکبها بیش از ۹۰۰ مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان ارائه شده و خدماتی همچون ثبت رایگان سامانه ثنا و پاسخگویی به سوالات حقوقی مردم نیز انجام شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: در قالب پویش «به عشق رهبر شهیدم میبخشم» نیز بیش از ۱۰ پرونده با موضوعاتی از جمله اختلافات خانوادگی، خلع ید، دعاوی ملکی و نزاع که برخی از آنها بیش از پنج سال در جریان رسیدگی قرار داشت، با صلح و سازش مختومه شده است.
عبداللهی با اشاره به اجرای این برنامهها در نقاط مختلف استان تصریح کرد: مشاوران حقوقی در میادین اصلی و محل تجمعات مردمی مستقر شدهاند و خدمات قضایی در فضایی مردمی و حماسی به شهروندان ارائه میشود.
وی همچنین از اجرای بیش از ۳۰ برنامه آموزشی و محلهمحور در راستای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» خبر داد و گفت: این برنامهها با حضور قضات، وکلا، کارشناسان، اساتید دانشگاه، اعضای شوراهای حل اختلاف، میانجیگران و خادمیاران رضوی برگزار شده است.
